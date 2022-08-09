أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة (فيديو)

افتتح سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، أهداف مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، بالدوري المصري.

وفي الدقيقة 24 استغل الجزيري عرضية رائعة من زميله أحمد سيد ”زيزو“ ليرتقي عاليًا ويسدد رأسية قوية محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

جوووووول! عرضية من زيزو ثم رأسية من سيف الجزيري والهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDa pic.twitter.com/eI94qghE9r — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وبدخل الزمالك المباراة بعد أن نجح بتحقيق فوز ثمين على الجونة بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعتهم، مساء الجمعة الماضي، على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

ويمتلك الزمالك 69 نقطة، محتلًا المركز الأول، حيث لعب الفارس الأبيض في 29 مباراة، فاز في 22 منها، وتعادل في 3، وخسر 4 مباريات، وسجل 54 هدفًا.

واقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدوري قبل نهايته، حيث يحتاج إلى 9 نقاط للفوز باللقب رسميًا.