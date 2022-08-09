قبول استقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية بعد رفضه العمل مع مارك كلاتنبرغ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبول استقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، والتي تقدم بها خلال الساعات القليلة الماضية، بعد التعاقد مع الإنجليزي مارك كلاتنبرغ.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه، إنه وافق على الاستقالة التي تقدم بها عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه، اليوم الثلاثاء، موجها الشكر له على ما قدمه طوال الفترة الماضية.

وأشار اتحاد كرة القدم المصري في بيانه إلى أن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرغ سيبدأ عمله في الاتحاد المصري لكرة القدم بالإشراف على منظومة التحكيم، بداية من الأسبوع المقبل.

🔴 كلاتنبرج يبدأ عمله في اتحاد الكرة الأسبوع المقبل يبدأ الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، عمله في الاتحاد المصري لكرة القدم بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الأسبوع المقبل.#EFA pic.twitter.com/RHRH5t8YBa — EFA.eg (@EFA) August 9, 2022

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن استقالة عصام عبدالفتاح جاءت بسبب رفضه العمل مع الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وليس بسبب اعتراض النادي الأهلي على منظومة التحكيم.

وأكدت تلك المصادر لـ“إرم نيوز“ أن عصام عبدالفتاح رفض كل المحاولات التي جرت معه خلال اليومين الماضيين بالجلوس مع كلاتنبرغ والتخطيط سويًا لدورات تدريبية وتأهيلية للحكام المصريين.

وأشارت المصادر إلى أن عبدالفتاح رفض إعطاء أي تقييمات أو تقارير للخبير الإنجليزي، مطالبًا بأن يتحمل المسؤولية كاملة بعيدًا عنه.

وتولى عصام عبدالفتاح رئاسة لجنة الحكام بداية الموسم قبل الماضي، خلفا لزميله وجيه أحمد.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مؤخرًا مع الإنجليزي مارك كلاتنبرغ الخبير التحكيمي، للإشراف على لجنة التحكيم بالفترة المقبلة.

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في تصريحات صحفية، أن كلاتنبرغ سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية.