رد فعل النادي الأهلي بعد رفض اتحاد الكرة المصري تنفيذ مطالبه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، رد فعل النادي بعدما رفض اتحاد الكرة تنفيذ مطالب النادي التي هدد بالانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، حال عدم تنفيذها.

اتحاد الكرة بشكل رسمي لم ينفذ مطالب الأهلي والتي هدد بالانسحاب من كأس مصر والسوبر حال عدم تنفيذها وكانت مطالب الأهلي تتضمن إيقاف الحكم محمود عاشور وإحالته للتحقيق بعد الغاء هدف الفريق أمام فاركو محمود عاشور سيكون حكما للفيديو في مواجهة غزل المحلة وبيراميدز غدا الثلاثاء pic.twitter.com/q4ztKpXBbS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

وهدد النادي الأهلي بالانسحاب في بيان رسمي من مسابقتي الكأس والسوبر المحليتين بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري المصري، متهما الحكم محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.

وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، لكن اتحاد الكرة عين عاشور حكم فيديو لمباراة بيراميدز وغزل المحلة اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري، كما أعلن عن اجتماع بين عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام ومارك كلاتنبرغ خبير التحكيم الذي تعاقد معه مؤخرا لتطوير أداء الحكام ـ ما يعني استمرار عبدالفتاح في منصبه ـ ، وهو ما يعني رفض مطالب الأهلي كليا.

شوبير يكشف موقف الأهلي من المشاركة في كأس مصر ولعب مباراة مصر المقاصة بعد أيامhttps://t.co/btGyMo296g — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 9, 2022

وقال شوبير اليوم الثلاثاء، عبر برنامجه الإذاعي الصباحي، إنه تحدث مع مسؤول في النادي الأهلي من أصحاب القرار حيث شدد له الأخير على أن اتحاد الكرة لم يرد على مطالب الأهلي وهو ما يعني تمسك النادي بموقفه بالانسحاب من المسابقتين.

ويلعب الأهلي الأحد المقبل، مع مصر المقاصة ضمن نهائي كأس مصر ما يعني أنه تبقى أقل من أسبوع على المباراة التي هدد الأهلي بالانسحاب منها.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز.

وتلعب مباراة السوبر المصري أكتوبر المقبل في أبوظبي بين الزمالك بطل الدوري والكأس والأهلي وصيف البطولتين.