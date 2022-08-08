سيف زاهر: الأهلي وكهربا سيتقاسمان غرامة الفيفا.. وناد مصري يريد التعاقد مع اللاعب

قال الإعلامي المصري سيف زاهر، عبر قناة ”OnTime Sports“، إن محمود عبدالمنعم ”كهربا“ سيتحمل نصف غرامته والأهلي يتحمل النصف الآخر من الغرامة.

وحصل الزمالك على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريم كهربا مبلغ مليوني دولار وتحميله قيمة الفوائد البنكية منذ شهر يونيو 2019 لكسر عقده مع الفريق الأبيض دون إذن النادي.

كهربا سيتحمل نصف غرامته والأهلي يتحمل النصف الآخر🔴⚡🔥… سيف زاهر يكشف كواليس لأول مرة عن مستقبل اللاعب والنادي القريب له💣🎥#ملعب_ONTime pic.twitter.com/1U8bIt9bPQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2022

وبحسب سيف زاهر فإن كهربا كان يقول إنه سيعتزل ولكن تراجع عن قراره بعد تدخل مقربين منه، وأن اللاعب سيتحمل نصف الغرامة على أن يتحمل الأهلي النصف الثاني.

وأوضح زاهر أن الأهلي سيتحمل نصف الغرامة عن طريق بيع كهربا بنظام الإعارة أو سيأتي برجل أعمال يعمل حملة دعائية.

كما أكد وجود عرض إعارة لكهربا من ناد مصري، وأن الأهلي لا يمانع لكنه يريد الحصول على لاعب من النادي الذي يريد استعارة كهربا، في الوقت الذي يرفض فيه النادي رحيل لاعبه إلى الأهلي، ويطلب الحصول على 5 ملايين دولار.

وكسر كهربا عقده مع الزمالك الذي كان يمتد حتى صيف 2022، ورحل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020 وانضم إلى الأهلي.