سيف زاهر: "كهربا" فكر في اعتزال كرة القدم بسبب أزمته مع الزمالك (فيديو)

كشف الإعلامي سيف زاهر أن محمود عبد المنعم ”كهربا“، لاعب الأهلي المصري، فكر جديا في اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم بسبب الغرامة الكبيرة الموقعة عليه من قبل ”فيفا“ لصالح ناديه السابق الزمالك.

وحصل نادي الزمالك على حكم نهائي ضد ”كهربا“ بإيقافه 6 أشهر، مع تغريمه 2 مليون دولار، ولم يستطع اللاعب إيجاد حلول مع النادي الأبيض، الذي رفض تقسيط الغرامة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”كهربا في الأهلي لديه مشكلة، حيث بحث عن عرض إعارة وفيه ناد بالفعل كان سينتقل إليه على سبيل الإعارة ولكن الأمور لم تتم وبدأ يفكر كيف سيدفع أموال الزمالك، ومسؤولو الفريق الأبيض يريدون أموالهم كاملة دون تقسيط، والأمور بدأت تقفل معه نفسيا وفكر وقال لمقربين منه إنه يدرس اتخاذ خطوة الاعتزال، ثم الأمور بدأت تهدأ“.

وأضاف زاهر: ”أريد أن أنصح كهربا، إن لو القصة خطأ من الأول لازم تفكر تدفع الغرامة ثم قف على قدمك وعد مجددا أقوى من الأول، وأنت أخذت قرارا عليك تحمل نتيجته“.

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن كهربا يسعى إلى الانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز التي ستساعده في دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وعاد كهربا إلى صفوف الأهلي من جديد خلال الأيام الماضية، بعدما انتهت إعارته إلى صفوف نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر.

وشارك كهربا مع النادي التركي في 12 مباراة، ونجح في تسجيل هدف، وصناعة 4.



وكانت المحكمة الرياضية أصدرت في مارس الماضي حكما نهائيا غير قابل للطعن، بتغريم كهربا 2.4 مليون دولار لصالح الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل، وجاء الحكم مؤيدا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد رحيل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 منتقلا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، بداعي انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

وانضم كهربا للأهلي، مطلع 2020، بعدما قضى 6 أشهر في صفوف أفيس، وذلك عقب رحيله عن الزمالك دون موافقة إدارته، قبل أن يرحل لهاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، قال مؤخرا إنه لم يوافق على عرض التسوية في أزمة محمود كهربا.

وقال في تصريحات تلفزيونية: ”لن تحدث تسوية مع كهربا، هو عرض تسوية عن طريق محاميه ولكن قوبلت بالرفض، العقوبة بالنسبة لنا أخلاقية أكثر من مادية“.

وأكمل: ”العقوبة كبيرة ممكن أن توقف اللاعب عن لعب الكرة وعقده في الأهلي لن يُغطي المبلغ، ولكن نريد أن نرسل رسالة لكل اللاعبين في الدوري أن يحترموا عقودهم مع الأندية، الآن اللاعب إذا لم يدفع في خلال 6 أشهر سيتعرض لإيقاف 6 أشهر أخرى“.