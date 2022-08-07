جماهير الأهلي المصري تواصل الهجوم على حسام غالي (فيديو)

هتفت جماهير النادي الأهلي، ضد حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ورددت جماهير الأهلي على المدرجات قبيل صافرة بداية المباراة: ”حسام غالي .. أنت أناني“.

وليست هذه المرة الأولى التي تهتف فيها جماهير الأهلي ضد حسام غالي، حيث قامت قبل مباراة الجونة، يوم 24 يوليو الماضي، بتوجيه هتافات غاضبة أيضًا ضد غالي.

وهتفت جماهير الأهلي ضد حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وطالبته بالرحيل عن منصبه، قبيل لقاء الجونة.

وطالت حسام غالي انتقادات واسعة بعد أن اتهمه البعض بمحاولة تطفيش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وإبعاده عن منصبه.

وتواجد ما يقرب من 1000 مشجع للأهلي على مدرجات ملعب برج العرب، وهتفوا بقوة لصالح محمود الخطيب.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي استكمال الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة عقب لقاء فاركو الأخير.

وفاز الأهلي بتشكيلة تضم مجموعة من لاعبي الصف الثاني على الاتحاد السكندري 3-صفر بفضل ثنائية للشاب أحمد سيد غريب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسجل غريب هدفين بواقع هدف في كل شوط، إلى جانب هدف من زميله الشاب زياد طارق بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن وأطلق تسديدة رائعة داخل الشباك قبل الاستراحة.

وقررت إدارة الأهلي منح راحة للعديد من لاعبي الصف الأول بعد الابتعاد عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، وشعور بعضهم بالإرهاق من المشاركة في عدد كبير من المباريات.

ولدى الأهلي، الذي حقق فوزه الأهلي في آخر 3 مباريات، 59 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بعشر نقاط عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب الذي خاض 29 مباراة، وفاز في آخر 8 مباريات.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 29 مباراة.

وأنهى الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مورو ساليفو في الدقيقة 69 بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 33 نقطة في المركز 13، وبفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.