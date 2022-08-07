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رياضة

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتجاوز الاتحاد السكندري بثلاثية
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 20:58 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 22:00 GMT

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتجاوز الاتحاد السكندري بثلاثية

تجاوز النادي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري وتغلب عليه 3/0 اليوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري المصري. وتقدم أحمد سيد غريب للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تجاوز النادي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري وتغلب عليه 3/0 اليوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وتقدم أحمد سيد غريب للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35، وأضاف زياد طارق الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

وعاد أحمد سيد غريب وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 47 من ضربة رأس.

وفي الدقيقة 68 طرد الحكم مورو ساليفو من الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلي الفوز الـ17، مقابل التعادل 8 مرات، في حين خسر 3 مرات، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 59 نقطة من 28 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 69 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز الثاني، ويتبقى لكل منهما 5 مباريات، في حين يتبقى للأهلي 6 مباريات.

في المقابل يملك الاتحاد السكندري 33 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني عشر.

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