ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتجاوز الاتحاد السكندري بثلاثية

تجاوز النادي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري وتغلب عليه 3/0 اليوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وتقدم أحمد سيد غريب للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35، وأضاف زياد طارق الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

أحمد سيد غريب يسجل هدفه الأول مع #الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم ليفتتح أهداف المارد الأحمر أمام #الاتحاد #الأهلي_الاتحادpic.twitter.com/aJjyHXRhWE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وعاد أحمد سيد غريب وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 47 من ضربة رأس.

وفي الدقيقة 68 طرد الحكم مورو ساليفو من الاتحاد السكندري.

هدف على طريقة ميسي في الدوري المصري .. زياد طارق لاعب #الأهلي يسجل هدف رائع في #الاتحاد #الأهلي_الاتحادpic.twitter.com/aXEURnBCP8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وحقق الأهلي الفوز الـ17، مقابل التعادل 8 مرات، في حين خسر 3 مرات، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 59 نقطة من 28 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 69 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز الثاني، ويتبقى لكل منهما 5 مباريات، في حين يتبقى للأهلي 6 مباريات.

"مستقبل الناشئين.. فرح الملايين" أحمد سيد غريب يسجل الهدف الثالث للأهلي برأسية رائعة في شباك الاتحاد ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا 👈 https://t.co/prSOyrA5EI برعاية AAST pic.twitter.com/9JEWZI2dBR — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 7, 2022

في المقابل يملك الاتحاد السكندري 33 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني عشر.