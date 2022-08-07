أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري (فيديو)

تقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف على الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، اليوم الأحد.

ووضع أحمد سيد غريب الأهلي في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بهدف في الدقيقة 35 وسجل زياد طارق الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

أحمد سيد غريب يسجل هدفه الأول مع #الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم ليفتتح أهداف المارد الأحمر أمام #الاتحاد #الأهلي_الاتحادpic.twitter.com/aJjyHXRhWE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وعاد أحمد سيد غريب وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 47.

ويملك الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة.

هدف على طريقة ميسي في الدوري المصري .. زياد طارق لاعب #الأهلي يسجل هدف رائع في #الاتحاد #الأهلي_الاتحادpic.twitter.com/aXEURnBCP8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، مقابل 62 نقطة لبيراميدز من 29 مباراة.

ويتبقى 5 مباريات لكل من الزمالك وبيراميدز، مقابل 6 مباريات للأهلي بعد مواجهة الاتحاد السكندري.