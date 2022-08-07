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رياضة

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 19:47 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 20:35 GMT

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري (فيديو)

تقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف على الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، اليوم الأحد. ووضع أحمد سيد غريب الأهلي في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف على الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، اليوم الأحد.

ووضع أحمد سيد غريب الأهلي في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بهدف في الدقيقة 35 وسجل زياد طارق الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

وعاد أحمد سيد غريب وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 47.

ويملك الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، مقابل 62 نقطة لبيراميدز من 29 مباراة.

ويتبقى 5 مباريات لكل من الزمالك وبيراميدز، مقابل 6 مباريات للأهلي بعد مواجهة الاتحاد السكندري.

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