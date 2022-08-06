محمود الخطيب: عوامل خارجية تستهدف إحباط لاعبي الأهلي.. وموسيماني رحل لأسباب صحية ونفسية

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن القرارات التي اتخذتها إدارة ناديه مؤخرا كان أبرزها اللعب بالناشئين، بجانب عدم المشاركة في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي.

وقال الخطيب في كلمة مصورة أذاعتها قناة ناديه الرسمية، يوم السبت: ”الأهلي لديه ثوابت ومنها عدم الظهور الإعلامي الكثير لأي رئيس سابق، ولكن هذه المرة كان يجب أن أظهر للحديث مع الجماهير من أجل توضيح بعض الأمور والمصاحبة الإخفاق الأخير الذي يحدث، لأنكم الداعم الأول والرئيسي للأهلي أنتم السند والظهر“.

وأضاف الخطيب: ”لا أجد كلام يعبر عن ما بداخلي للجماهير، حتى في حزن الناس شاعر بدعمهم غير المسبوق لذلك هذا يحملني مسؤولية أكبر أنا ومجلس الإدارة، وحق الجمهور العظيم أننا نخرج ونتحدث وهذا تقديرنا للجماهير وكل ما يقدمونه، وواجبنا نعترف بأي تقصير وهو موجود بالفعل ونسارع للإصلاح وهذا ليس عيبا ولكن العيب أن نستمر في الخطأ، وعارفينه ونسعى لحله بدعم الجمهور، وقبل أن نكون مسؤولين إننا من جمهور الأهلي لذلك أنا أشعر بقلق وغضب الجمهور“.

إنجازات الأهلي

وتابع: ”أهم نقطة سأتحدث بها هو عن الفريق الأول لكرة القدم، منذ تولينا المسؤولية كان هدفا إعداد فريق لجلب بطولة أفريقيا التي غابت عننا لمدة 7 سنوات، وبفضل الله دعمنا الفريق بشكل جيد وآخر 6 سنوات وصلنا لـ5 نهائيات، ومن فعلنا مثلنا في أفريقيا هذا الأمر غير الأهلي؟ لا يوجد.. وحققنا بطولتين وفقدنا الثالثة الماضية وذهبت للأسف بمساعدة ناس من مصر وهذا أمر غريب، وخلال الفترة الماضية حققنا 12 بطولة ما بين محلية وقارية وعالمية، أقول للجمهور افخروا بناديكم وتاريخكم وفيه ناس تحاول تهد ما يحدث، الأهلي حقق 3 دوري متصلين وكأس مصر و2 سوبر مصري و2 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، 2 برونزية كأس العال للأندية“.

وأشار: ”الوطنية وحب الوطن أفعال ليس كلاما فقط، الأهلي مختلف، ولذلك أريد الحديث عن اللاعبين الحاليين والذين يلومهم الجمهور وهذا من حبهم، ونفس اللاعبين من 3 أشهر كانوا في نهائي أفريقيا وأيضا في كأس العالم للأندية، فماذا حدث لهم؟.. اللي حصل بحكم خبرتي أنك تصل لقمة الهرم الكروي إنك تلعب كرة عالمية وفي نهائي أفريقيا ثم تعود للعب في بطولات الدوري فذهنيا الأمر مختلف“.

أخطاء التحكيم

وأوضح الخطيب: ”توقعنا حدوث هذا الهبوط في المستوى بسبب وجو 3 مواسم متلاحمة دون راحة، رقم قياسي وغير مسبوق في العالم لعدد مباريات لأي لاعب في الأهلي واضطررنا نريحهم الآن، وعدد ساعات سفر ورحلات طويلة جدا واللاعبون بالتأكيد استنزفوا، وأيضا ضغطه في مباريات الدوري من أجل إنهاء الموسم، ولذلك النتيجة إصابات كبيرة وكثيرة جدا، وأيضا عوامل خارجية تستهدف إحباط اللاعبين، منها التحكيم وهو من الموسم الماضي تحته ألف خط وعلامة استفهام كبيرة، أخطاء فجة وكلها ضد الأهلي وهناك مجاملات في اتجاهات أخرى، والأهلي يلب العدل فقط، وأرسلنا أكثر من 20 خطابا لاتحاد الكرة ولم نتلق أي رد، وكل الكلام عندكم حق وسنطور“.

موسيماني

وعن أسباب رحيل بيتسو موسيماني، قال الخطيب: ”موسيماني بالأرقام والتاريخ حقق حاجات حلوة جدا، ثم خرج عليه هجوم ضار، وكان عنده دورة تدريبية في المغرب، وكان عائدا لمصر في وقت متأخر وتحدثنا معه عن بعض الأخطاء وسألنا عن الدعم الذي يريده لأنها حاسمة في المسابقة، ولكنه فاجئنا إنه صحيا ونفسيا مش قادر يكمل وكانت مفاجأة لنا ومنحناه 24 ساعة لكي يفكر في قراره، ولكن واضح إنه صحيا غير قادر واعتذر“.

وشدد: ”أقول للجمهور انتقد ولكن لا تترك من يريدون أن يهدموا ناديكم يفعل ذلك، وهذا لن يحدث، ومن ضمن العلاج هو إراحة اللاعبين، سواء بطولة الدوري بعدت شوية سواء بقصد أو من غير فقررنا إراحة اللاعبين لكي نشتغل على علاج الأخطاء وفيه تدعيم قوي جدا بلاعبين نحتاجهم في بعض المراكز، وهذا لا يقلل من أولادنا الموجودين حاليا ومهم يرتاحوا قليلا ويأخذون نفسهم، ولكل جواد كبوة“.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي قراراته، الخميس الماضي، بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عقب إلغاء هدف للأهلي سجله بيرسي تاو بداعي التسلل.

وعقب المباراة مباشرة أعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارته، حيث طالب بإقالة لجنة الحكام بداعي فقد نزاهتها ومصداقيتها مع مطالبته بإيقاف حكم تقنية الفيديو محمود عاشور بعد تسببه في إلغاء هدف بيرسي تاو.

وهدد الأهلي بعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالبه.

ومن المفترض أن يلاقي الأهلي منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 28 أكتوبر المقبل.

بينما سيواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.