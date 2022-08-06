مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. من هم الـ8 ناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول؟

كشف البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الأحد، في بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد مجدي ”أفشة“ وعلي معلول، بجانب المصابين محمد شريف وعمرو السولية وحسين الشحات، بينما تم تصعيد 8 ناشئين للفريق الأول، وذلك بعد قرار مجلس الإدار برئاسة محمود الخطيب باستكمال الدوري بالناشئين والشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

وقال أمير هشام، المذيع في قناة الأهلي: ”تصعيد الناشئين اعتراف من الأهلي بسوء المستوى الفني للمجموعة التي كانت تلعب واعتراف بالمشاكل الفنية المتواجدة، وهذه بداية إصلاح من وجهة نظري، والمشكلات ناتجة عن إصابات أو تحكيم أو عوامل أخرى، وبالتالي عارف أن عندي مشاكل ولاعبين مجهدين يحتاجون للراحة، ونتمنى للعناصر التي ستشارك أن يظهروا بمستوى جيد وهم يعلبون دون ضغوط ويثبتون أنفسهم، وأمامهم فرصة لإثبات أنفسهم في بعض المراكز، ومعنى كلامي أن الأهلي سيضم صفقات بالطبع قوية“.



ووفقا لما ذكرته قناة الأهلي الفضائية، فقد تم تصعيد محمد نصير وهو من مواليد 99 ومركزه الأساسي رقم (8) وفي بعض الفترات تتم الاستعانة به في مركز المدافع ويجيد أيضا في وسط الملعب وشارك سابقا في كأس الرابطة، ومحمد حمدي الملقب بـ“ميسي“، وهو من مواليد 2003 وصانع ألعاب مميز، وعلي عمرو وهو من مواليد 2002 ويلعب في مركز المهاجم، أحمد سيد غريب ولعب سابقا في كأس الرابطة وهو من مواليد 2002، واللاعب المتوقع تألقه بشكل كبير هو أحمد سيد عبدالنبي وهو ظهير أيمن ومن مواليد 2001 ولاعب جيد، ومحمد شرقية وهو مدافع مواليد 2003 ولاعب مبشر في خط الدفاع، وميدو نبيل ولاعب مهاري ويجيد صناعة اللعب، بجانب الثلاثي الذين كانوا متواجدين مع الفريق محمد أشرف وهو ظهير أيسر جيد، وزياد طارق ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ثلاثي حراس المرمى المتميزين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد ”شرقية“ – أحمد سيد عبد النبي.

الوسط: أليو ديانج – محمد محمود – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – محمد فخري – محمد حمدي علي – ميدو نبيل – علي عمرو.

الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب – زياد طارق.