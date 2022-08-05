طرد إمام عاشور بعد احتفاله مع جماهير الزمالك وسقوط سور الملعب (فيديو)

تعرض إمام عاشور لاعب نادي الزمالك للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الجونة في الجولة الـ 29 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل إمام عاشور الهدف الرابع للزمالك في شباك الجونة بالدقيقة 81، من عمر المباراة، ثم احتفل بطريقة غير قانونية، حيث تعدى الحاجز الحديدي، الذي انهار لصعوده مع زملائه عليه.

وفور انهيار الحاجز حصل إمام عاشور على الإنذار الثاني، ليقرر حكم المباراة إشهار الكارت الأصفر في وجهه ثم البطاقة الحمراء.

"إمام عاشور بأربعة" 🗣️ إمام عاشور يسجل الهدف الرابع للزمالك.. ويحصل على الإنذار الثاني ويترك المباراة بسبب الطرد ⚽️🟥 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/exQ4OUlWWV — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

وقطع الزمالك خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-1 في الجونة اليوم الجمعة.

افتتح الزمالك التسجيل مبكرا من ركلة جزاء نفذها أحمد السيد (زيزو) كالمعتاد في الدقيقة السادسة بعد احتساب مخالفة لسيف الدين الجزيري.

وضاعف زيزو التقدم بتسديدة مرت بين قدمي الحارس ومدافع بعد مجهود فردي مميز من الجزيري في الدقيقة 38، وينفرد زيزو بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.

وألغي هدف للجزيري مهاجم تونس بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو قبل نهاية الشوط الأول.

وابتسم الحظ أخيرا للجزيري حين أضاف الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد جهد رائع من سيد عبد الله (نيمار) من الجهة اليسرى بالدقيقة 57.

وأكمل لاعب الوسط إمام عاشور الرباعية بعد أن توغل في الدفاع عقب تمريرة البديل والقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) بالدقيقة 81.

لكن عاشور تعرض للطرد بعد الهدف بسبب الاحتفال بالخروج من الملعب وتسلق الحاجز ما تسبب في سقوطه على الجماهير.

وقلص إسلام عبد النعيم الفارق للجونة بتسديدة قوية من زاوية ضيقة.

"من بدري الملكي يتقدم" 🗣️ بعد العودة للـ "VAR" الحكم أمين عمر يحتسب ركلة جزاء للزمالك.. ليسددها زيزو ويسجل الهدف الأول ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/aG1YNrvhTc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

"الزمالك على الدوري مصمم" 🗣️ أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد ضغط من سيف الجزيري على دفاعات الجونة وزيزو يتابع ويسدد ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/hLyjgdhPvJ — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

"لتشرق شمس تونس في الجونة" 🗣️ سيف الجزيري يسجل الهدف الثالث للزمالك بعد عرضية من سيد نيمار ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/yLRX8XNDbF — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

"إمام عاشور بأربعة" 🗣️ إمام عاشور يسجل الهدف الرابع للزمالك.. ويحصل على الإنذار الثاني ويترك المباراة بسبب الطرد ⚽️🟥 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/exQ4OUlWWV — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

جووول! إسلام عبدالنعيم يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الزمالك ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/Ivc0Vo1hkw — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

ووسع الزمالك الفارق إلى 10 نقاط مع بيراميدز أقرب مطارديه و13 نقطة عن غريمه الأهلي.

ويلعب بيراميدز مع المقاولون العرب غدا السبت بينما تتبقى مباراتان للأهلي الذي سيكمل الموسم بالناشئين ولاعبين عائدين من إصابات احتجاجا على التحكيم.

ويبقى الجونة في مراكز الهبوط برصيد 27 نقطة من 29 مباراة، لكن بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.