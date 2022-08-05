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رياضة

طرد إمام عاشور بعد احتفاله مع جماهير الزمالك وسقوط سور الملعب (فيديو)
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 21:45 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 22:20 GMT

طرد إمام عاشور بعد احتفاله مع جماهير الزمالك وسقوط سور الملعب (فيديو)

تعرض إمام عاشور لاعب نادي الزمالك للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الجونة في الجولة الـ 29 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وسجل إمام عاشور الهدف الرابع للزمالك

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض إمام عاشور لاعب نادي الزمالك للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الجونة في الجولة الـ 29 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل إمام عاشور الهدف الرابع للزمالك في شباك الجونة بالدقيقة 81، من عمر المباراة، ثم احتفل بطريقة غير قانونية، حيث تعدى الحاجز الحديدي، الذي انهار لصعوده مع زملائه عليه.

وفور انهيار الحاجز حصل إمام عاشور على الإنذار الثاني، ليقرر حكم المباراة إشهار الكارت الأصفر في وجهه ثم البطاقة الحمراء.

وقطع الزمالك خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-1 في الجونة اليوم الجمعة.

افتتح الزمالك التسجيل مبكرا من ركلة جزاء نفذها أحمد السيد (زيزو) كالمعتاد في الدقيقة السادسة بعد احتساب مخالفة لسيف الدين الجزيري.

وضاعف زيزو التقدم بتسديدة مرت بين قدمي الحارس ومدافع بعد مجهود فردي مميز من الجزيري في الدقيقة 38، وينفرد زيزو بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.

وألغي هدف للجزيري مهاجم تونس بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو قبل نهاية الشوط الأول.

وابتسم الحظ أخيرا للجزيري حين أضاف الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد جهد رائع من سيد عبد الله (نيمار) من الجهة اليسرى بالدقيقة 57.

وأكمل لاعب الوسط إمام عاشور الرباعية بعد أن توغل في الدفاع عقب تمريرة البديل والقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) بالدقيقة 81.

لكن عاشور تعرض للطرد بعد الهدف بسبب الاحتفال بالخروج من الملعب وتسلق الحاجز ما تسبب في سقوطه على الجماهير.

وقلص إسلام عبد النعيم الفارق للجونة بتسديدة قوية من زاوية ضيقة.

ووسع الزمالك الفارق إلى 10 نقاط مع بيراميدز أقرب مطارديه و13 نقطة عن غريمه الأهلي.

ويلعب بيراميدز مع المقاولون العرب غدا السبت بينما تتبقى مباراتان للأهلي الذي سيكمل الموسم بالناشئين ولاعبين عائدين من إصابات احتجاجا على التحكيم.

ويبقى الجونة في مراكز الهبوط برصيد 27 نقطة من 29 مباراة، لكن بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

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