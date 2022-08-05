نصاب تبوك

رحلات طيران رخيصة

حبس الممرضات

آيتن عامر

بطاقات المساج

مقاطعة booking

شهاب يلطم

مسربة المقطع
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يلامس اللقب ويكتسح الجونة برباعية
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 21:22 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 21:50 GMT

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يلامس اللقب ويكتسح الجونة برباعية

قطع الزمالك خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-1 في الجونة، اليوم الجمعة. وافتتح الزمالك التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء

+A -A

قطع الزمالك خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-1 في الجونة، اليوم الجمعة.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء نفذها أحمد السيد (زيزو) كالمعتاد في الدقيقة السادسة بعد احتساب مخالفة لسيف الدين الجزيري.

وضاعف زيزو التقدم بتسديدة مرت بين قدمي الحارس ومدافع بعد مجهود فردي مميز من الجزيري في الدقيقة 38، وينفرد زيزو بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا.

وألغي هدف للجزيري مهاجم تونس بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو قبل نهاية الشوط الأول.

وابتسم الحظ أخيرًا للجزيري حين أضاف الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد جهد رائع من سيد عبد الله (نيمار) من الجهة اليسرى بالدقيقة 57.

وأكمل لاعب الوسط إمام عاشور الرباعية بعد أن توغل في الدفاع عقب تمريرة البديل والقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) بالدقيقة 81.

لكن عاشور تعرض للطرد بعد الهدف بسبب الاحتفال بالخروج من الملعب وتسلق الحاجز ما تسبب بسقوطه على الجماهير.

وقلص إسلام عبد النعيم الفارق للجونة بتسديدة قوية من زاوية ضيقة.

ووسع الزمالك الفارق إلى 10 نقاط مع بيراميدز أقرب مطارديه و13 نقطة عن غريمه الأهلي.

ويلعب بيراميدز مع المقاولون العرب، غدًا السبت، بينما تتبقى مباراتان للأهلي الذي سيكمل الموسم بالناشئين ولاعبين عائدين من إصابات احتجاجًا على التحكيم.

ويبقى الجونة في مراكز الهبوط برصيد 27 نقطة من 29 مباراة، لكن بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

مصر للمقاصة على حافة الهبوط بعد خسارة من البنك الأهلي

كما أصبح مصر للمقاصة قاب قوسين من الهبوط للدرجة الثانية بعد الخسارة 2-1 من البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ومنح كريم أحمد (بامبو) التقدم سريعًا للبنك الأهلي في الدقيقة السادسة، وضاعف فادي فريد النتيجة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص محمود فهمي الفارق من متابعة لكرة ارتدت من العارضة في بداية الشوط الثاني.

وتعرض مصر للمقاصة للهزيمة 18 في 29 مباراة ولم يحقق سوى انتصارين فقط هذا الموسم.

وتوقف رصيده عند 15 نقطة بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان قبل آخر 5 مباريات بالمسابقة.

وتقدم البنك الأهلي للمركز السابع برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف خلف سموحة السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

2022-08-1-48

2022-08-2-19

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play