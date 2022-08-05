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رياضة

أهداف مباراة الزمالك والجونة
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 20:21 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 21:30 GMT

أهداف مباراة الزمالك والجونة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثنائية نظيفة على الجونة في الشوط الأول من لقاء الجولة الـ 29 بالدوري الممتاز، أحرزهما أحمد سيد زيزو. افتتح الزمالك

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثنائية نظيفة على الجونة في الشوط الأول من لقاء الجولة الـ 29 بالدوري الممتاز، أحرزهما أحمد سيد زيزو.

افتتح الزمالك التسجيل مبكرا من ركلة جزاء نفذها أحمد السيد (زيزو) كالمعتاد في الدقيقة السادسة بعد احتساب مخالفة لسيف الدين الجزيري.

وضاعف زيزو التقدم بتسديدة مرت بين قدمي الحارس ومدافع بعد مجهود فردي مميز من الجزيري في الدقيقة 38، وينفرد زيزو بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.

وألغي هدف للجزيري مهاجم تونس بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو قبل نهاية الشوط الأول.

وابتسم الحظ أخيرا للجزيري حين أضاف الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد جهد رائع من سيد عبد الله (نيمار) من الجهة اليسرى بالدقيقة 57.

وأكمل لاعب الوسط إمام عاشور الرباعية بعد أن توغل في الدفاع عقب تمريرة البديل والقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) بالدقيقة 81.

لكن عاشور تعرض للطرد بعد الهدف بسبب الاحتفال بالخروج من الملعب وتسلق الحاجز ما تسبب في سقوطه على الجماهير.

وقلص إسلام عبد النعيم الفارق للجونة بتسديدة قوية من زاوية ضيقة.

ووسع الزمالك الفارق إلى 10 نقاط مع بيراميدز أقرب مطارديه و13 نقطة عن غريمه الأهلي.

ويلعب بيراميدز مع المقاولون العرب غدا السبت بينما تتبقى مباراتان للأهلي الذي سيكمل الموسم بالناشئين ولاعبين عائدين من إصابات احتجاجا على التحكيم.

ويبقى الجونة في مراكز الهبوط برصيد 27 نقطة من 29 مباراة، لكن بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

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