تعليق مثير من محمد أبوتريكة على قرارات النادي الأهلي المصري

علق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بالانسحاب من كأس مصر وكأس السوبر واستكمال بطولة الدوري بالناشئين، بعد أزمة مباراة فاركو أمس.

وقرر الأهلي الانسحاب من بطولة كأس مصر ومقاطعة كأس السوبر المصري، كما طالب بإقالة لجنة التحكيم من اتحاد الكرة واستكمال مباريات الدوري الممتاز باللاعبين الناشئين بعد التعادل السلبي أمام فاركو بالأمس.

وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر تعليقًا على قرارات مجلس الأهلي: ”نحن متواضعون بدون ضعف وأقوياء بلا غرور، احنا الأهلي معاك يا أهلي“.

نحن متواضعون بدون ضعف و أقوياء بلا غرور. احنا الأهلي معاك يا أهلي https://t.co/EB6S1ysuKv — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) August 4, 2022

وقرر الأهلي، اليوم الخميس، الانسحاب من كأس مصر ومباراة السوبر المحلية واستكمال الدوري الممتاز لكرة القدم بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة اعتراضا على التحكيم، وبعد ابتعاده عن الصراع على لقب الدوري.

كما طالب الأهلي بعد اجتماع لمجلس إدارته بإقالة لجنة الحكام التي قال إنها ”فقدت نزاهتها ومصداقيتها“، وإيقاف حكم الفيديو المساعد في مباراته الأخيرة ضد فاركو ”لحين التحقيق معه عما بدر منه“.

وكان الأهلي أهدر نقطتين جديدتين بتعادله دون أهداف مع فاركو يوم الأربعاء، ليتراجع كثيرا في السباق على اللقب في مباراة شهدت إلغاء هدف مثير للجدل للأهلي سجله البديل بيرسي تاو في الدقيقة 71 بسبب التسلل بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وأصبح رصيد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة ويحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعشر نقاط عن الزمالك المتصدر الذي اقترب من الاحتفاظ باللقب.

وتتبقى للأهلي، الذي تعادل دون أهداف في الجولة السابقة مع المقاولون العرب، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر خمس مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.

وعقب المباراة دافع البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي عن لاعبيه وحمل الإجهاد والإصابات مسؤولية التعادل السلبي.

ويقدم البطل التاريخي للدوري المصري مستويات متواضعة منذ تعيين سواريش بدلا من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في نهاية يونيو حزيران الماضي.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في كأس السوبر المصرية في أبوظبي في 28 أكتوبر تشرين الثاني، بينما كان سيواجه مصر للمقاصة في دور 16 لكأس مصر في 14 أغسطس آب الجاري.