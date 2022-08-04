الأهلي ينسحب رسميًا من كأس مصر والسوبر المصري.. ويقرر استكمال الدوري بالناشئين

أعلن النادي الأهلي المصري عدم المشاركة في كأس مصر وكأس السوبر المصرية –البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم؛ اعتراضا منه على التحكيم المصري، وما حدث في مباراة فاركو.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بعد اجتماع لمجلس إدارته اليوم الخميس، أعلن من خلاله اعتراضه على قرارات اتحاد الكرة المصري، ومقاطعة البطولات التي ينظمها وعلى رأسها كأس مصر وكأس السوبر المصري.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في كأس السوبر المصرية في أبوظبي في 28 أكتوبر تشرين الثاني، بينما كان سيواجه مصر للمقاصة في دور 16 لكأس مصر في 14 أغسطس آب الجاري.

كما قرر الأهلي استكمال الموسم بالدوري الممتاز لكرة القدم بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.

كما طالب الأهلي في بيانه بإقالة لجنة الحكام التي قال إنها ”فقدت نزاهتها ومصداقيتها“، وإيقاف حكم الفيديو المساعد في مباراته الأخيرة ضد فاركو ”لحين التحقيق معه عما بدر منه“.

🚨🚨تعرّف على قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم🦅 pic.twitter.com/VrePJhihEr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2022

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر استكمال الدوري؛ لأنه يتم تنظيمه تحت مظلة رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، وليس اتحاد الكرة المصري.

يذكر أن أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي وفاركو ألغى هدفًا للجنوب أفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل (71) بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، ما أثار جدلًا في الوسط الرياضي المصري.

وأهدر الأهلي نقطتين جديدتين، وتعادل دون أهداف مع فاركو ليبتعد عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

واعتقد الأهلي أنه تقدم بهدف عن طريق البديل بيرسي تاو في الدقيقة 71، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة طويلة.

برأيك ما صحة الغاء هدف بيرسي تاو لاعب #الأهلي في مرمى #فاركو بداعي التسلل؟ #الأهلي_فاركو pic.twitter.com/VYHE2LDCrN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وسقط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأربعاء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض فاركو، الوافد الجديد على دوري الأضواء، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد خطأ عنيف من البديل محمود عماد ضد محمد محمود، والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وكاد الأهلي، الذي يقدم مستويات متواضعة منذ تعيين المدرب ريكاردو سواريش بدلًا من بيتسو موسيماني في نهاية يونيو/ حزيران، أن يفوز لولا أن لويس ميكيسوني سدد في القائم في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و 10 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي اقترب من الاحتفاظ باللقب.

وتتبقى للأهلي، الذي تعادل دون أهداف في الجولة الماضية مع المقاولون العرب، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر 5 مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.