شاهد هدف الأهلي الملغى أمام فاركو.. وجدل كبير حول اللعبة (فيديو)

ألغى أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي وفاركو، هدفًا للجنوب أفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل (71) بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، ما أثار جدلًا في الوسط الرياضي المصري.

وأهدر الأهلي نقطتين جديدتين، وتعادل دون أهداف مع فاركو ليبتعد عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

واعتقد الأهلي أنه تقدم بهدف عن طريق البديل بيرسي تاو في الدقيقة 71، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة طويلة.

برأيك ما صحة الغاء هدف بيرسي تاو لاعب #الأهلي في مرمى #فاركو بداعي التسلل؟ #الأهلي_فاركو pic.twitter.com/VYHE2LDCrN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير حكم المباراة، مؤكدًا أن لديه علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يرى هدف الأهلي سليمًا بنسية 100%.

وعلى النقيض قال ياسر عبد الرؤف المحلل التحكيمي في قناة ”الزمالك“ إن هدف بيرسي تاو تسلل، وقرار محمود عاشور، صحيح، وخطوط تقنية الفيديو أكدت ذلك.

وسقط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأربعاء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض فاركو، الوافد الجديد على دوري الأضواء، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد خطأ عنيف من البديل محمود عماد ضد محمد محمود، والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وكاد الأهلي، الذي يقدم مستويات متواضعة منذ تعيين المدرب ريكاردو سواريش بدلًا من بيتسو موسيماني في نهاية يونيو/ حزيران، أن يفوز لولا أن لويس ميكيسوني سدد في القائم في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي اقترب من الاحتفاظ باللقب.

ويتبقى للأهلي، الذي تعادل دون أهداف في الجولة الماضية مع المقاولون العرب، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر 5 مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.