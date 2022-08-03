ترتيب الدوري المصري: الأهلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام فاركو ويقرّب الزمالك من الدرع

أهدر الأهلي نقطتين جديدتين، وتعادل دون أهداف مع فاركو ليبتعد عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وخاض فاركو، الوافد الجديد على دوري الأضواء، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد خطأ عنيف من البديل محمود عماد ضد محمد محمود والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وكاد الأهلي، الذي يقدم مستويات متواضعة منذ تعيين المدرب ريكاردو سواريش بدلًا من بيتسو موسيماني، في نهاية يونيو/ حزيران، أن يفوز لولا أن لويس ميكيسوني سدد في القائم في الوقت بدل الضائع.

واعتقد الأهلي أنه تقدم بهدف عن طريق البديل بيرسي تاو في الدقيقة 71، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة طويلة.

برأيك ما صحة الغاء هدف بيرسي تاو لاعب #الأهلي في مرمى #فاركو بداعي التسلل؟ #الأهلي_فاركو pic.twitter.com/VYHE2LDCrN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وأصبح رصيد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي اقترب من الاحتفاظ باللقب.

ويتبقى للأهلي، الذي تعادل دون أهداف في الجولة الماضية مع المقاولون العرب، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر 5 مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: