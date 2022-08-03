جماهير الأهلي تهاجم لاعبيها قبل مباراة فاركو: على الأفراح سيبوا التمرين (فيديو)

صبت جماهير الأهلي جام غضبها على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وتعيش جماهير الأهلي حالة من الغضب والضيق بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، آخرها خسارة كأس مصر أمام الزمالك الغريم التقليدي، وفقدان عدد كبير من النقاط جعلت الفريق يتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأكد نادي الزمالك عقدة الأهلي في نهائي كأس مصر وتغلب عليه للمرة الثالثة في آخر ثلاث مباريات نهائية بينهما في كأس مصر أعوام 2015 و2016.. و2021 بقيادة سواريش.

وهتفت جماهير الأهلي ضد لاعبيها قبل مواجهة فاركو قائلة: ”صلاح محسن.. افشة.. على الأفراح اطلع واتمشى“.. ”حسام حسن ياسر إبراهيم.. على الأفراح سيبوا التمرين“.

كما هتفت الجماهير ضد حسام غالي عضو مجلس الإدارة قائلة: ”فاكرين مش ناسيين غالي في التمرين“.. وقالت أيضًا: ”يلا يا غالي امشي.. خد عبدالصادق وامشي“.

ووجهت الجماهير الحمراء رسالة لناشئيها قائلة: ”زياد يا طارق قول للناشئين يطلعوا رجالة زي التانيين“.

هتاف الجمهور : صلاح محسن مجدي افشة على الافراح اسرح واتمشى pic.twitter.com/HDMfqPldys — Magicano 🦅 🇵🇸 (@magicanoo74) August 3, 2022

واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بكامل هيئته عصر أمس الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، بحضور شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، ونائبه مصطفى مراد فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وعقب الاجتماع وافق المجلس على تفويض الكابتن محمود الخطيب، ممثلًا عن الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الأهلي، في التنسيق الكامل مع الشركة في كل ما يتعلق بجوانب إدارة نشاط كرة القدم بالنادي.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود خطة لدى شركة الكرة بالنادي الأهلي المصري للاستغناء عن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للمارد الأحمر.

وأشار شبانة في تصريحات تلفزيونية إلى أن شركة الكرة برئاسة ياسين منصور استقرت على توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش، والاكتفاء بما حققه في الفترة الماضية.

وقال شبانة إن شركة الكرة تعهدت أمام مجلس إدارة الأهلي بالتعاقد مع مدرب عالمي يلبي طموحات جماهير الأهلي ويعيده لمنصات التتويج.