ميدو يشن هجوما على قناة الأهلي وإسلام الشاطر بسبب "التفويت وعلاء صادق" (فيديو)

شن أحمد حسام ”ميدو“، مدرب ولاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، هجوما على قناة الأهلي الفضائية ومقدم البرامج بها إسلام الشاطر، لاعب الفريق الأحمر السابق، بسبب تلميحاته عن التفويت في مباراة الزمالك ضد بيراميدز، التي جمعت الفريقين في الدوري المصري، وأيضا الإعلامي علاء صادق، المتواجد في قطر.

وقال ميدو: ”كنت أول واحد لما رأيت مشكلات في الزمالك ولما (المسؤولين) كانوا (يحاولوا يشوشوا) على الجماهير بمشاكل وهمية أول واحد وقف لهم أنا، وقلت ما تفعلونه سيغرق النادي وكلامكم غلط، وهذه الكرة التي تربيت فيها، ولكن النهاردة أرى نفس الكلام يحصل في الأهلي سأشاور عليه وأقوله“.

وأضاف: ”المشكلة في الأهلي ليست في الحكام ولا الدولة تحاربه أوعوا تسمعوا كلام الخونة الهاربين، وهؤلاء عليهم أحكام جنائية إنهم خونة لا تسيروا خلفهم، المشكلة في الأهلي فنية بحتة، اطلع واجه (قول عندي مشكلة) ومفيش فرقة في العالم لا يحدث لها وقعات، واطلع قول عندي مشكلة وسأعالجها والناس تقول لك برافو، ولكن لا تضحك عل الناس“.

وتلقى النادي الأهلي انتقادات بسبب ترديد بعض إعلامييه ومسؤوليه أفكارا يطرحها الإعلامي علاء صادق.

وأردف ميدو: ”عيب إن القناة الرسمية للأهلي يطلع مقدمين برامج فيها يقولون (هو ده بيراميدز.. هو ده رمضان صبحي) زعلت لما شاهدت الفيديو، لاعبو بيراميدز محترمون ويكافحون على الدوري، الأهلي نفسه كان مغلوب من الزمالك وكان ممكن يتغلب بـ5 أهداف، قولوا للأهلاوية الحقيقة وواجه المشكل لكي تعرف تصلح، لا تخدع الجماهير، عيب تشكك في ذمم الناس، وتستهزئ بعقول الأهلاوية اللي بيفهموا كرة“.

واستطرد: ”داخل الأهلي فيه مشكلة، وكل الناس داخله يريدون عودة الفريق إلى مستواه الذي رأيناه الموسمين الماضيين، ومفيش نادي كرة ليست عنده أخطاء في التعاقد مع اللاعبين وهذا جزء من أخطاء اللعبة، وعلى مسؤوليتي الشخصية بقولكم الأهلي سيستغني عن 10 و11 لاعب تعاقد معهم الفريق خلال الفترة الماضية“.

وكان الإعلامي في قناة النادي الأهلي إسلام الشاطر قد قال عبر القناة الرسمية للنادي: ”هو دا بيراميدز وهو دا رمضان صبحي اللي كان بيلعب بغل قدام الأهلي؟!“، تعليقا على فوز الزمالك على بيراميدز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز و11 عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 26 مباراة.