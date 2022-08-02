حقيقة فيديو تصريحات مدحت شلبي حول سواريش ومحمود الخطيب؟ (شاهد)

كشف الإعلامي مدحت شلبي حقيقة تصريحه حول قيام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطلب إلى ريكاردو سواريش مدرب الفريق الأول لكرة القدم عن أسباب خسارة الكأس إلا أن المدرب البرتغالي طلب منه التأجيل ليقدم أيضًا تقرير خسارة الدوري.

وكان الإعلامي عمرو الدرديري المتحدث السابق باسم نادي الزمالك كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على لسان شلبي قائلا: ”مدحت شلبي:- الكابتن محمود الخطيب طلب من ريكاردو سواريش مدرب النادي الاهلي تقرير عن أسباب خسارة الكاس قاله اصبر شويه واديك تقرير عن أسباب خسارة الدوري والكأس مع بعض بالمرة“.

ورد شلبي على تلك المقولة مؤكدًا أنها من وحي الخيال ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وشدد شلبي في تصريحات تليفزيونية أنه من المستحيل أن تصر منه مثل هذه الأقاويل، ونفى أن يكون قد تطرق إليها من قريب أو بعيد.

مدحت شلبي يكذب الشائعة الخاصة "تقرير سواريش" ويعلق "هل يعقل أقول الكلام ده" #مساء_ONTime pic.twitter.com/g15IGsbZ0o — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 2, 2022

يذكر أن مستقبل سواريش مع الأهلي أصبح محفوفًا بالمخاطر بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة آخرها خسارة كأس مصر أمام الزمالك الغريم التقليدي، وفقدان عدد كبير من النقاط جعلت الفريق يتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأكد نادي الزمالك عقدة الأهلي في نهائي كأس مصر وتغلب عليه للمرة الثالثة في آخر ثلاث مباريات نهائية بينهما في كأس مصر أعوام 2015 و2016 و2021 بقيادة سواريش.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود خطة لدى شركة الكرة بالنادي الأهلي المصري، للاستغناء على البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للمارد الأحمر.

واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بكامل هيئته عصر اليوم الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، في حضور شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، ونائبه مصطفى مراد فهمي، علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وعقب الاجتماع وافق المجلس على تفويض الكابتن محمود الخطيب، ممثلًا عن الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الأهلي، في التنسيق الكامل مع الشركة لكل ما يتعلق بجوانب إدارة نشاط كرة القدم بالنادي.

وأشار شبانة في تصريحات تليفزيونية إلى أن شركة الكرة برئاسة ياسين منصور استرت على توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش، والاكتفاء بما حققه في الفترة الماضية.

وقال شبانة إن شركة الكرة تعهدت أمام مجلس إدارة الأهلي بالتعاقد مع مدرب عالمي يلبي طموحات جماهير الأهلي ويعيده لمنصات التتويج.

محمد شبانة: سواريش خارج الأهلي بتخطيط من شركة الكرة وتتعهد بالتعاقد مع مدرب عالمي#Box2Box #etc pic.twitter.com/ARt2NT8Wz8 — etc tv (@etctvchannel) August 2, 2022

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي استعرض السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية الموردة للملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، ورسوم التراخيص الخاصة لهذه الملابس باستخدام العلامة التجارية للفريق.

وكذلك استعرض المجلس خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، الخاص بإدارتها والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة.

وناقش المجلس آليات العمل في شركة الأهلي لكرة القدم والسياسات التي تتبعها، متضمنة التوقعات الخاصة بالتدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.