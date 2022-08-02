سبب غضب جمهور الأهلي المصري من المعلق هشام معمر

أثار المعلق الفلسطيني هشام معمر غضب بعض من جماهير الأهلي المصري، بعد إشادته الواسعة بالمجهود المبذول من جانب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مع الفريق الأبيض.

وصبت جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبها على المعلق الفلسطيني هشام معمر بعد إشادته الواسعة بمدرب الزمالك عقب الفوز على بيراميدز، خاصة أن الأخير يعتبر نفسه جزءا من الجمهور الأحمر.

بدأت الأزمة بعد منشور كتبه هشام معمر على صفحته الشخصية بموقع ”فيسبوك“ أشاد فيه بالجهد المبذول من نادي الزمالك وجهازه الفني بقيادة فيريرا عقب الفوز على بيراميدز.

وقال معمر: “ أجل لقد توقف القيد لفترتين متتاليتين، لابدّ من بصيص أمل وسط الظلام، لابدّ من حل يأتي فيريرا في وسط الأزمة ويرفع شعار “ الجود من الموجود“ المثلٌ العربيّ الذي طبقه الزمالك بحذافيره ليتمكنّ بالروح أن يكون على بعد أقل مسافة من التتويج بالبطولة.

نعم إنه درس في كرة القدم بأنها قد تمنحك ما تستحق حينما تقاتل وتبذل وتعطي من أجلها بما تستحق، والزمالك بطل الموسم مهما كانت النتائج لأنه استحقَ ويستحق“.

وانتفضت جماهير الأهلي ضد هشام معمر بعد هذا المنشور، حي أكد البعض أنه لا يجوز مدح الزمالك كونه معلق، ووصفه البعض الآخر بأنه ”لا يصون الجميل“ خاصة أنه نجح في مسابقة “ On Time Sports“ للمعلقين بسبب دعم جمهور الأهلي له.

ونجح المعلق الفلسطيني الشاب هشام معمر، في انتزاع العلامة الكاملة خلال مشاركته في مسابقة ”أنت المعلق“ التي تنظمها قناة On Time Sports.

وقالت جماهير الأهلي إنها السبب الرئيسي في فوز المعلق الفلسطيني الشاب، بعد التصويت له ودعمه، فلا يصح أن يخرج ويشيد بالزمالك وجهازه الفني.

وعقب وابل الانتقادات خرج معمر بمنشور طويل وأمد أنه مسامح في حقه ضد كل من تجاوز ضده.

وأوضح في منشور آخر: “ بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى “ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ”

في البداية أُشهد الله اني قد سامحتُ كل من أخطأ بحقي أو أساء لي بعلمي أو دون علمي وعن قصد أو بدون قصد

لقد جئتُ سفيراً عن بلدي فلسطين لأحملَ صوتها كمعلقٍ رياضيّ وبمنأى عن أي نقاشات لا ناقة ولا جمل لي فيها، لا من قريب ولا من بعيد، وصوت يعكسُ صورة نموذجية عن بلدي وأهلي وناسي وبمسافة واحدةٍ مع كل الفرق، فهذا العهد الذي أخذته على نفسي أمام شعبي أن أكون صاحب رسالة مهنية تضع الحيادية على رأس اعتباراتها دون انتقاص من أحد أو الميل لكفة على حساب الأخرى مُحترما كافة الجماهير بكل ألوانها وتعددها

أنا لستُ ملاكا، ومعرض للخطأ في أي وقت بحسن نية أو دون قصد أو تسرع في أصعب مهنة في الإعلام الرياضي وهي التعليق، وقلبي يتسع لتحمل الآراء مهما كانت، هكذا تربيت وتعلمت وسأبقى، وستظلُ محبتنا للناس أكبر الكنوز وأعظمها، وحينما أبدي رأيا في ظاهرة أو موقف أو حدث يستحق الإشادة لا يعني على الإطلاق تقليلي أو مواجهتي لأي طرف فأنا لن أكون ذات يوم في مواجهة نفسي وظهري وسندي فكثيرةٌ هي الأحداث التي باركت وأشدت وتكلمتُ فيها، وهذا واجبي الطبيعي بكل تأكيد، وبالنسبة لجمهور الأهلي العظيم كونه صاحب العتاب فإنني أكن له كل معاني الاحترام والتقدير وسأظل شاكراً له الدعم الكبير فكان وظلَ وسيبقى نعمَ السند، مدركاً تماماً أن محبة الجماهير ليست وليدة اليوم وستظلُ للأبد، وسأبقى وفياً لكلِ صوت كان ظهري وسيظل، فأنا لا أكبر عليكم بل أكبر بكم وفيكم وبكل الجماهير المُحبة والمخلصة

أشهد الله أنا هنا أتكلم ليس دفاعاً عن نفسي، بقدر محبتي وتقديري لكم جميعاً ويعلم الله أنني أحملُ في قلبي لكم وداً أصونه طوال العمر وأتمنى دائماً أن نكون عند حسن الظن، واعذروني إن أطلت عليكم برسالتي هذه ولكن أردت التوضيح تقديراً لأي همسة عتاب أو رسالة محبة أقدرها وأحترمها وسأظلُ وفياً لها مهما كان

محبكم هشام معمر“.

يذكر أن سبب تلك الأزمة هو إشادته بنادي الزمالك وجهازه الفني عقب الفوز على بيراميدز في مباراة مثيرة على قمة ترتيب الدوري المصري.

واقترب الزمالك من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على بيراميدز ضيفه وملاحقه المباشر قبل ست جولات على النهاية أمس الإثنين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز و11 عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 26 مباراة.