الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس العرب

يصطدم منتخب مصر للشباب بنظيره الجزائري، مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، المقامة بالسعودية، على ملعب استاد نادي ضمك بخميس مشيط.

وتأهل منتخب الشباب المصري مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما، يوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

بينما تأهل المنتخب الجزائري بعد تجاوز نظيره التونسي بهدف نظيف في الدور ذاته.

وتصدر الفراعنة المجموعة الرابعة بانتصارين على عمان والصومال، فيما تصدر محاربو الصحراء المجموعة الثالثة بالفوز على ليبيا ولبنان.

وقال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، في المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء: ”الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي لمباراة الجزائر، وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين، مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية“.

وتابع: ”المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سويًا مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية“.

فيما قال مدرب المنتخب الجزائري لاسات محمد، إن مباراة مصر هي الخطوة الأخيرة قبل الظفر بلقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة.

وأضاف: ”في حال الفوز على منتخب مصر، وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو فلسطين“.

#كأس_العرب_للشباب | الجماهير الرياضية العربية في #منطقة_عسير :

ننتظركم في مباريات دور نصف النهائي وفي النهائي .. وبالتوفيق لجميع المنتخبات .. pic.twitter.com/pm5kmPp6bE — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 1, 2022

وفي المواجهة الأخرى، بلغ المنتخب الفلسطيني نصفَ النهائي بفوزه على نظيره الأردني بركلات الترجيح، ليواجه منتخبَ السعودية المستضيف والذي فاز على اليمن بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر:

وتنطلق مواجهة مصر ضد الجزائر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 3، والسعودية الرياضية 1، والرابعة العراقية الرياضية، وSSC.