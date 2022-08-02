أول تعليق من محمود حمدي الونش بعد إصابته الخطيرة في مباراة الزمالك وبيراميدز

نشر محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، تعليقًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء.

وخرج الونش بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري بعدما أصيب بارتجاج في المخ وفقدان بسيط للذاكرة.



ودخل الونش في كرة مشتركة مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الذي حاول لعب الكرة خلفية مزدوجة لترتطم قدمه برأس مدافع الزمالك الذي ظهر بعدها غير قادر على إكمال المباراة.

وعلق الونش: ”الحمد لله علي المكسب المهم.. حابب اطمن كل صحابي وحبايبي وجمهور الزمالك العظيم ان الحمد لله ربنا سترها معايا ورجعت لحالتي الطبيعيه“.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

تطورات إصابة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك https://t.co/mM7cM07Usn pic.twitter.com/r3pueW73ry — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وقال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك إن ”الونش أصيب بفقدان بسيط في الذاكرة إثر الكرة المشتركة، كما أصيب بارتجاج في المخ“.

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز و11 عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 26 مباراة.

ولم يعلن الزمالك موقف الونش من مباراة الفريق المقبلة في الدوري المحلي أمام الجونة، يوم الجمعة المقبل بمدينة الغردقة، غير أن الأمور تشير إلى إمكانية مشاركة اللاعب.