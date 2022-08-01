تطورات إصابة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك

كشف مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن تعرض محمود حمدي الونش لاعب الفريق لفقدان في الذاكرة خلال مباراة الزمالك مع بيراميدز في الجولة الـ28 من الدوري المصري، يوم الإثنين.

وقال مرتضى منصور إن الونش فقد الذاكرة بين الشوطين، وإنه كان يلزم تغييره، وإنه غادر إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

وتعرض الونش لإصابة قوية، عقب تدخل في كرة مشتركة مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، حيث اصطدمت قدم السعيد بوجه الونش، وخرج الأخير بين شوطي المباراة، وشارك محمد أشرف روقا بدلا منه.

وفاز الزمالك 3/0 على بيراميدز ليخطو خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وبعد هدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثانية سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24، في حين سجل محمود عبدالرزاق شيكابالا الهدف الثالث بطريقة رائعة في الوقت بدل الضائع.

ويملك الزمالك 66 نقطة من 28 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 28 مباراة أيضا، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث وحصد 55 نقطة من 26 مباراة.

وتتبقى 6 مباريات لكل من الزمالك وبيراميدز، مقابل 8 مباريات للأهلي.