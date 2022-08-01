ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

قطع نادي الزمالك خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري بعد فوزه 3/0 على منافسه بيراميدز، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من المسابقة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للزمالك بعد أقل من دقيقة على صافرة البداية، ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيلها بنجاح في مرمى الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة الثانية.

أحمد سيد زيزو يواصل التحليق في صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد "١٤" هدف .. سجل هدف #الزمالك الأول في #بيراميدز من ضربة جزاء #الزمالك_بيراميدز #بيراميدز_الزمالكpic.twitter.com/xoQoUk9rBN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

ورفع أحمد سيد زيزو رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24.

هذا ليس نيمار باريس سان جيرمان .. هذا نيمار #الزمالك لاعب الزمالك الشهير بـ "نيمار" يتلاعب بدفاعات #بيراميدز ويمرر تمريرة سحرية للتونسي سيف الجزيري يسجل هدف #الزمالك الثاني #الزمالك_بيراميدز pic.twitter.com/aVj4xlF4Cy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

ووقع محمود عبدالرزاق ”شيكابالا“ الهدف الثالث للزمالك في الوقت بدل الضائع، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد الزمالك إلى 66 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني وحصد 59 نقطة من 28 مباراة.

"يا ليلة بيضة يا ليلة بيضة" 🗣️ شيكابالا يسجل الهدف الثالث للزمالك من خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية 🤯 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/Gi60gsjE9T برعاية @EtisalatEgypt | #تصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/u5vQatZfwK — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 1, 2022

ويأتي الأهلي في المركز الثالث وحصد 55 نقطة من 26 مباراة.

وتتبقى 6 مباريات لكل من الزمالك وبيراميدز مقابل 8 مباريات للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك في آخر 6 مباريات مع الجونة ومصر المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإيسترن كومباني، علما أن المسابقة ستختتم الشهر الحالي.

