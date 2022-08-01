خلعت قميصها

وظيفة بمئة ألف

الحكومة الكويتية

كأس آسيا

قاتل زوجته

محمد رمضان مع إسرائيلية

هدف بالكعب

محاكمة مبروك عطية
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 21:12 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 21:30 GMT

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

قطع نادي الزمالك خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري بعد فوزه 3/0 على منافسه بيراميدز، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من المسابقة. واحتسب حكم المباراة

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قطع نادي الزمالك خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري بعد فوزه 3/0 على منافسه بيراميدز، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من المسابقة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للزمالك بعد أقل من دقيقة على صافرة البداية، ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيلها بنجاح في مرمى الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة الثانية.

ورفع أحمد سيد زيزو رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24.

 

ووقع محمود عبدالرزاق ”شيكابالا“ الهدف الثالث للزمالك في الوقت بدل الضائع، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد الزمالك إلى 66 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني وحصد 59 نقطة من 28 مباراة.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث وحصد 55 نقطة من 26 مباراة.

وتتبقى 6 مباريات لكل من الزمالك وبيراميدز مقابل 8 مباريات للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك في آخر 6 مباريات مع الجونة ومصر المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإيسترن كومباني، علما أن المسابقة ستختتم الشهر الحالي.
2022-08-277

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play