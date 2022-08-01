نقاش حاد بين فيريرا وجونياس في مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري (صور)

دخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في نقاش حاد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الــ28 من الدوري المصري.

وكشفت الصور المتداولة عن نقاش حاد بين فيريرا وجونياس، لكن لم يتم كشف سبب النقاش، علما أن الوقت بدل الضائع للشوط الأول زاد على 9 دقائق.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 24.

وقبل هذه المواجهة كان الزمالك يملك 63 نقطة من 27 مباراة في الصدارة مقابل 59 نقطة لبيراميدز من 27 مباراة في المركز الثاني، ويأتي خلفهما الأهلي ويملك 55 نقطة من 26 مباراة.

وبعد هذه المباراة يتبقى لكل من الزمالك وبيراميدز 6 مباريات، علما أن مباريات الدوري المصري ستنتهي في أغسطس الحالي.