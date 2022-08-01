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رياضة

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 19:27 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 19:55 GMT

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

تقدم نادي الزمالك بهدف مبكر على منافسه بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ28 من الدوري المصري اليوم الإثنين. ومنح الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد أقل من

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تقدم نادي الزمالك بهدف مبكر على منافسه بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ28 من الدوري المصري اليوم الإثنين.

ومنح الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد أقل من دقيقة سجل منها أحمد سيد زيزو هدف التقدم للمارد الأبيض في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 47 عزز سيف الدين الجزيري تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

ويملك الزمالك 63 نقطة من 27 مباراة ويتصدر جدول ترتيب المسابقة، مقابل 59 نقطة لبيراميدز من 27 مباراة في المركز الثاني، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث وحصد 55 نقطة من 26 مباراة.

وتتبقى للزمالك 6 مباريات بعد مواجهة بيراميدز حيث من المقرر أن ينتهي موسم الدوري المصري في أغسطس الحالي.

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