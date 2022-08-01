أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

تقدم نادي الزمالك بهدف مبكر على منافسه بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ28 من الدوري المصري اليوم الإثنين.

ومنح الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد أقل من دقيقة سجل منها أحمد سيد زيزو هدف التقدم للمارد الأبيض في الدقيقة الثانية.

أحمد سيد زيزو يواصل التحليق في صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد "١٤" هدف .. سجل هدف #الزمالك الأول في #بيراميدز من ضربة جزاء #الزمالك_بيراميدز #بيراميدز_الزمالكpic.twitter.com/xoQoUk9rBN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وفي الدقيقة 47 عزز سيف الدين الجزيري تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

ويملك الزمالك 63 نقطة من 27 مباراة ويتصدر جدول ترتيب المسابقة، مقابل 59 نقطة لبيراميدز من 27 مباراة في المركز الثاني، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث وحصد 55 نقطة من 26 مباراة.

هذا ليس نيمار باريس سان جيرمان .. هذا نيمار #الزمالك لاعب الزمالك الشهير بـ "نيمار" يتلاعب بدفاعات #بيراميدز ويمرر تمريرة سحرية للتونسي سيف الجزيري يسجل هدف #الزمالك الثاني #الزمالك_بيراميدز pic.twitter.com/aVj4xlF4Cy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وتتبقى للزمالك 6 مباريات بعد مواجهة بيراميدز حيث من المقرر أن ينتهي موسم الدوري المصري في أغسطس الحالي.