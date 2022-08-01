محمود طاهر: الأهلي قادر على الخروج من الكبوة الحالية.. والظروف لا تسمح بتواجدي

أكد محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي الأهلي المصري، إن المارد الأحمر قادر على تجاوز الكبوة الحالية، وذلك على هامش افتتاح ملعب ألميريا الجديد، الذي يملكه تركي آل الشيخ.

وقال محمود طاهر إنه يتابع النادي الأهلي بشكل دائم، ويتمنى له التوفيق، وأوضح أن الأهلي يمر بكبوة، لكنه قادر على الخروج منها، كما اعتاد على الخروج من كل الكبوات.

وأضاف، أن افتتاح إستاد ألميريا الجديد أمر يدعو للفخر، وأن محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي، يعد نموذجا مشرفا، ويعمل على رفع علم مصر في كل مكان.

وأشار طاهر إلى أنه أخلص للأهلي أثناء توليه رئاسة النادي، وحرص على منحه كل شيء، لكن أوضح أن الظروف لا تسمح بتواجده في الرياضة المصرية خلال الوقت الحالي.

وعن سبب حضوره احتفالات ألميريا قال إنه بسبب علاقته الجيدة مع جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي.

وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي في الفترة من 2014 حتى 2017، قبل أن يخسر منصب الرئيس لصالح محمود الخطيب في انتخابات عام 2017.

ويحتل الأهلي المصري الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة مقابل 63 نقطة من 27 مباراة للزمالك المتصدر.

وخسر الأهلي قبل أيام 1/2 أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2021، كما خسر في مايو الماضي أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.