الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

يخوض الزمالك اختبارا جديدا حين يستضيف منافسه بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أون تايم سبورتس 1“ بصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى والمعلق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب الفريقين

يعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، وحقق الفريق 20 فوزا وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.

وحقق الزمالك 6 انتصارات متتالية مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا خلال مبارياته الأخيرة بالدوري المصري.

وسجل الزمالك 47 هدفا واستقبل 25 هدفا، ويعد أحمد سيد ”زيزو“ جناح الزمالك هداف فريقه وأيضا هداف الدوري برصيد 13 هدفا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة بعدما حقق 18 فوزا و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم.

وحقق بيراميدز الفوز في آخر 3 مباريات له بالدوري ولم تهتز شباكه في اللقاءات الثلاثة الأخيرة بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس.

وسجل بيراميدز 45 هدفا واستقبل 17 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري، ويعد هداف الفريق بالدوري رمضان صبحي برصيد 7 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 12 مرة سواء بالمسمى الحالي أو الماضي ”الأسيوطي سبورت“، وفاز الزمالك 8 مرات وحقق بيراميدز فوزا وحيدا وتعادلا 3 مرات.

وبدأت اللقاءات في موسم 2014 – 2015 وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 في الدور الأول ثم تغلب بنتيجة 2-0 في الدور الثاني للدوري.

وكرر الزمالك تفوقه في الدوري موسم 2017 – 2018 بعدما فاز بنتيجة 1-0 وتغلب بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الثاني.

وتحول الأسيوطي إلى بيراميدز، تعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 3-3 في لقاء الدور الأول بالدوري موسم 2018 – 2019 وفاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بنتيجة 1-0.

وفاز الزمالك في نهائي كأس مصر عام 2019 بنتيجة 3-0 ثم فاز الزمالك بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا في الدوري المصري موسم 2019 – 2020.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1-1 ذهابا وإيابا في الدوري بالموسم الماضي ثم فاز الزمالك في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-2.

الزمالك.. وأفكار فيريرا

يبحث الزمالك عن تحقيق فوز جديد يسهل مهمته من أجل اقتناص لقب الدوري والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي وهو ما لم يحدث منذ موسمي 2002 – 2003 و2003 – 2004.

ويعاني الزمالك ظروفا قاسية هذا الموسم سواء بإيقاف القيد أو توالي رحيل نجومه لانتهاء عقودهم وعلى رأسهم طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه.

وقال البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، في تصريحات للصحفيين عقب الفوز الأخير على حساب فيوتشر إنه يدرك مدى أهمية لقاء بيراميدز ولكنه لن يكون الحاسم في صراع الدوري فالفوز لا يعني التتويج.

ويغيب عن الزمالك مهاجمه عمر السعيد للإصابة، ويعتمد فيريرا على طريقة 4-3-3 والتي تتحول في بعض الأحيان إلى 3-4-3 بعودة التونسي حمزة المثلوثي في قلب الدفاع.

ومن المرجح أن يبدأ الزمالك بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي ”الونش“ وحسام عبد المجيد ويمينا حمزة المثلوثي ويسارا أحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط محمد عبد الغني ويمينه سيد عبد الله ”نيمار“ ويساره محمد أشرف ”روقة“ أو يوسف إبراهيم ”أوباما“ ويقود خط الهجوم التونسي سيف الدين الجزيري ويمينه أحمد سيد ”زيزو“ ويساره إمام عاشور.

بيراميدز.. وأسلحة جونياس

يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتقليص الفارق بينه وبين الزمالك إلى نقطة واحدة أملا في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، في تصريحات للصحفيين عقب الفوز الأخير على البنك الأهلي إن فريقه يبحث عن مواصلة الانتصارات والمنافسة حتى آخر لحظة على لقب الدوري.

ويغيب عن بيراميدز مهاجمه الفلسطيني محمود وادي للإصابة بجانب أحمد فتحي وأحمد أيمن منصور وحارس المرمى المهدي سليمان لأسباب فنية.

ويعتمد بيراميدز على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع علي جبر وأسامة جلال ويمينا عمر جابر ويسارا حسين السيد.

ويقود خط الوسط البوركيني بلاتي توريه وبجواره عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي بينما يقود خط الهجوم رمضان صبحي والجنوب أفريقي فاجري لاكاي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

وقال حماده طلبة، مدافع الزمالك الأسبق، والذي لعب أيضا في صفوف بيراميدز لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة وخارج أي توقعات.

وأشار إلى أن الزمالك لديه الدوافع لتحقيق الفوز وأيضا بيراميدز وهو ما يزيد صعوبة اللقاء، مؤكدا أن الفريقين يملكان أيضا مدربين من العيار الثقيل.

وأوضح أن الزمالك يحاول التغلب على الظروف الحالية بسبب الغيابات ورحيل النجوم، مؤكدا أن الفريق الأبيض عليه استغلال المساحات بين قلبي دفاع بيراميدز وخلف ظهيري الجنب.

وأكد أن بيراميدز لديه أفكار هجومية مميزة ولاعبون أصحاب لمسة رائعة، ولكن يبقى رمضان صبحي الورقة الرابحة في حسابات تاكيس.