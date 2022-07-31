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رياضة

رسميا.. بدر بانون ينضم إلى قطر القطري
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 16:02 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 16:20 GMT

رسميا.. بدر بانون ينضم إلى قطر القطري

أعلن نادي قطر القطري بشكل رسمي ضم المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري السابق، لصفوف الفريق. ونشر الحساب الرسمي للنادي القطري على موقع "تويتر" فيديو عن توقيع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي قطر القطري بشكل رسمي ضم المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري السابق، لصفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي القطري على موقع ”تويتر“ فيديو عن توقيع بدر بانون رسميا للنادي، وانضمامه لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، معلقا: ”السلطان بدر بانون قطراوي“.

 

وانضم المدافع البالغ 28 عاما إلى الأهلي قادما من الرجاء البيضاوي المغربي، في نوفمبر 2020.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، 2020.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق موافقته على رغبة اللاعب المغربي بالانتقال إلى قطر القطري.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري؛ لظروف خاصة به.

وأضاف عبدالحفيظ عبر موقع النادي الرسمي: ”بدر يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية، لكن هناك أمورا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي“.

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا؛ ما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني، يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

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