أحمد شوبير: أشم رائحة عدم مشاركة الأهلي بنسخة دوري أبطال أفريقيا المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن هناك حالة من الترقب والقلق حول عدم مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، بعد التعادل مع المقاولون العرب، أمس السبت، في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب، على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية شهر يوليو، وهي المدة المحددة لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي في تصريحات إذاعية: ”أشم رائحة مشكلة في دوري أبطال أفريقيا.. هل يأتي خطاب من الاتحاد الأفريقي بحاجة جديدة ويُقال إن الترتيب بالنسبة للأندية المشاركة في بطولاته سيكون على ترتيب الدوري في 31 يوليو؟“.

وأضاف: ”اليوم 31 يوليو ممكن بيراميدز يقول لك أنا نهيت الشهر في المركز الثاني، الأهلي لو كان كسب امبارح كانت الأمور هتبقى تمام لأنه لسه له مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي“.

واختتم: ”دعونا ننتظر ونرى ما سيجري“.

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقياhttps://t.co/YxCZLhhTpX — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 31, 2022

وأهدر الأهلي ركلة جزاء في الشوط الأول ونقطتين ثمينتين لتتقلص فرصه في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه المقاولون العرب في مباراة مؤجلة، اليوم السبت.

وتصدى محمود أبو السعود حارس المقاولون لركلة جزاء نفذها التونسي علي معلول في الدقيقة 39، بينما رد القائم الأيمن ضربة رأس من حمدي فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 49.

وخسر الأهلي تبديلين في أول عشر دقائق بإصابة أحمد عبدالقادر وصلاح محسن ليشارك بدلا منهما زياد طارق وحسام حسن.

وأهدر معلول فرصة أخرى في الدقيقة 40 عبر تسديدة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى المقاولون، بينما انفرد البديل طارق بمرمى أبو السعود قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين لكنه فقد السيطرة على الكرة.

وتراجعت فرصة الأهلي، الذي خاض 26 مباراة، في المنافسة، حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 63 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط على بيراميدز ملاحقه المباشر وكل منهما خاض 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.