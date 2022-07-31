سيد عبدالحفيظ يقتحم غرفة "حكام الفار" للتأكد من صحة إلغاء هدف الأهلي أمام المقاولون

زعمت تقارير إعلامية مصرية أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توجه لغرفة حكام الفيديو للتأكد من صحة إلغاء هدف لفريقه، عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب في الدوري المصري، التي انتهت بالتعادل السلبي أمس السبت.

وتعادل الأهلي أمام المقاولون العرب، على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت نهاية المباراة إلغاء هدف لصالح حسام حسن مهاجم الأهلي بداعي تسلل رامي ربيعة زميله وإعاقته لمدافع المقاولون العرب.

هدف ملغي ❌ حسام حسن يسجل هدف أول للأهلي لكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل. 🏁 شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/29wpoBONnc برعاية @EtisalatEgypt | #تصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/oEOjXAwfQC — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 30, 2022

وقال الإعلامي إسلام صادق في تصريحات تليفزيونية إن سيد عبدالحفيظ توجه لغرفة الحكام من أجل مشاهدة الهدف المُلغَى لحسام حسن خلال الشوط الثاني“.

وأوضح صادق: “ بعد إصرار سيد عبدالحفيظ على دخول غرفة حكام الفيديو، تم السماح له بالاطلاع على فيديو الهدف المُلغى، وبالفعل اقتنع مدير الكرة بصحة إلغاء الهدف“.

وأضاف: ”مدير الكرة بالأهلي لم يعلق على قرارات التحكيم بعد مشاهدته واقتناعه بإلغاء الهدف، نتيجة تداخل رامي ربيعة في اللعبة“.

وأهدر الأهلي ركلة جزاء في الشوط الأول ونقطتين ثمينتين لتتقلص فرصه في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه المقاولون العرب في مباراة مؤجلة اليوم السبت.

وتصدى محمود أبوالسعود حارس المقاولون لركلة جزاء نفذها التونسي علي معلول في الدقيقة 39، بينما رد القائم الأيمن ضربة رأس من حمدي فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 49.

وخسر الأهلي تبديلين في أول عشر دقائق بإصابة أحمد عبد القادر وصلاح محسن ليشارك بدلا منهما زياد طارق وحسام حسن.

وأهدر معلول فرصة اخرى في الدقيقة 40 عبر تسديدة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى المقاولون، بينما انفرد البديل طارق بمرمى أبوالسعود قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين لكنه فقد السيطرة على الكرة.

وهيمن الأهلي على الشوط الثاني وسنحت فرصة للمالي أليو ديانغ لكن أبوالسعود حارس الأهلي السابق حافظ على نظافة شباكه ليقتنص نقطة ثمينة للمقاولون العرب.

وتراجعت فرصة الأهلي، الذي خاض 26 مباراة، في المنافسة، حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 63 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط على بيراميدز ملاحقه المباشر وكل منهما خاض 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتعادل المقاولون العرب، البطل السابق، للمرة 13 هذا الموسم ليظل في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة من 27 مباراة في المركز 16.