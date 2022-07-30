ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب

سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي في مواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على أرضية ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وفاز الأهلي في المباراة السابقة بالدوري على مصر المقاصة بهدفٍ وحيد، في حين تعادل المقاولون العرب مع سموحة بهدفٍ لمثله.

وتراجعت فرصة الأهلي، الذي خاض 26 مباراة، في المنافسة حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 63 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن بيراميدز ملاحقه المباشر وكل منهما خاض 27 مباراة بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتعادل المقاولون العرب، البطل السابق، للمرة 13 هذا الموسم ليظل في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة من 27 مباراة في المركز 16.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، ومن قبله تقام مباراة مهمة تجمع الزمالك أمام بيراميدز وتمثل أهمية خاصة في منافسة الأندية الثلاثة على اللقب.

وبذلك اتسع الفارق بين الأهلي صاحب المركز الثالث والزمالك المتصدر لـ8 نقاط بجانب وجود لقاء مؤجل للأحمر أمام الإسماعيلي.

#الأهلي المصري يُعقد موقفه في الدوري المصري بتعادله أمام المقاولون 0/0 .. وصل إلى النقطة "55" من "26" مباراة بفارق "8" نقاط عن #الزمالك متصدر ترتيب الدوري من "27" مباراة pic.twitter.com/XuHHhNsAGU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وفي الشوط الأول تعرض أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، للإصابة بشد عضلي في الدقيقة الخامسة، وغادر الملعب، وشارك بدلا منه زياد طارق في الدقيقة الثامنة، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا ثانيا بنزول حسام حسن في الدقيقة العاشرة بدلا من صلاح محسن للإصابة أيضا.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 33 لعبها معلول داخل منطقة جزاء المقاولون ولكن أبعدها محمود أبو السعود واستمرت بعدها خطورة الأهلي قبل أن يحولها دفاع ذئاب الجبل إلى ركنية.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 37 نتيجة عرقلة حسام حسن من قبل أحمد الكوهي داخل منطقة جزاء المقاولون، وتقدم علي معلول لتسديدها ولكن أهدرها بعدما تصدى لها محمود أبو السعود، فيما أهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 39.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 43 لعبها معلول داخل منطقة الجزاء وصوبها محمود متولي رأسية ولكنها جاءت سهلة في يد أبو السعود، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف الأهلي من هجماته المتتالية على مرمى المقاولون العرب لكنه وجد دفاعا صلبا من منافسه.

وفي الدقيقة 84 تصدى محمود أبو السعود حارس المقاولون لهدف محقق من تصويبة سددها أليو ديانج.

وألغى الحكم هدفا للأهلي في الدقيقة 87 بداعي التسلل.