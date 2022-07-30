مرتضى منصور: سيتم توقيع عقد مع أكبر شركة مقاولات لبناء استاد الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم توقيع عقد مع أكبر شركة مقاولات لبناء استاد الزمالك، على أن يكون جاهزا خلال عامين.

وقال مرتضى، في تصريح لقناة النادي: ”الخبر السار لعشاق وأعضاء الزمالك، الساعة الثانية ظهر غد الأحد، سيتم توقيع عقد مع أكبر شركة مقاولات، لبناء استاد الزمالك، وسيكون جاهزا خلال عامين“.

وأضاف مرتضى منصور: ”سيتم فتح باب الاشتراك في فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، لأعضاء الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل“.

وتابع: ”الأرض المخصصة سبق أن سحبت من اللجان المعينة السابقة، بسبب التأخر في دفع الأقساط، والمجلس الحالي دفع جميع الأقساط، وتم استرداد الأرض والحصول على التراخيص اللازمة“.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 63 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط على بيراميدز الثاني الذي لعب 27 مباراة أيضا، مقابل 54 نقطة من 25 مباراة للأهلي في المركز الثالث.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر للعام 2021 قبل أيام بعد فوزه 2/1 على منافسه التقليدي الأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز يوم الاثنين في الدوري المصري، علما أنه سيلاقي الإسماعيلي في كأس مصر 2022.