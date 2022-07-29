زيزو يرد على أنباء اشتباكه مع شيكابالا في تدريب الزمالك (صورة)

رد أحمد سيد ”زيزو“ لاعب نادي الزمالك المصري، على تقارير تفيد بوقوع مشارجة بالأيدي بينه وبين محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قاد الفريق الأبيض.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى وقوع مشاجرة عنيفة بين نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو، خلال مران الفريق اليوم الجمعة.

واستأنف الزمالك تدريباته، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقالت تلك التقارير إن ”المزاح بين شيكابالا وأحمد سيد زيزو تبدل لحالة من التراشق اللفظي بين الثنائي، ومع تزايد حدة الحديث بين الطرفين تطور الأمر لشجار انتهى باشتباكات بالأيدي، كانت أشبه بخناقة شوارع.. وحاول محمود علاء الفض بينهما، لكن الأمر انتهى بمأساة، حيث تلقى لكمة قوية في وجهه طالته دون قصد من أحد اللاعبين“.

وفور انتشار تلك التقارير رد زيزو عليها بنشر صورة لشيكابالا وابنه عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“.

وكتب زيزو على الصورة التي نشرها عبر خاصية ”ستوري“: ”لبس التقسيمة هياكل منك حتة“.

وسخر زيزو من تلك التقارير بهذه الصورة، حيث لم يشارك شيكابالا في تدريب اليوم الجمعة.

ونفى مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ تلك التقارير مؤكدًا أن هذه الخناقة ”من وحي الخيال.

وأوضح: ”زيزو قام بتدريب استشفائي بعد مجهود الأمس أمام فيوتشر، وشيكابالا لن يشارك في التدريب من الأساس وحضر بصحبة ابنه آدم وجلس للمشاهدة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مع نهاية الشوط الثاني أمام فيوتشر.

وشدد المصدر على أن خروج مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت يهدف إلى تشتيت تركيز الفريق المتربع على جدول ترتيب الدوري المصري، وتصدير الأزمات له، مثل النادي المنافس الذي ظهرت به أزمة مؤخرًا تتمثل في سفر بعض لاعبيه للإسكندرية لحضور أحد الأفراح حتى مطلع الفجر“.

وفاز الزمالك على فيوتشر معززا صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

تبادل الفريقان السيطرة والخطورة خلال اللقاء المثير لكن الزمالك حسم الانتصار السادس على التوالي بالمسابقة بفضل ضربة رأس الونش بعد تمريرة عرضية متقنة من المتألق أحمد سيد (زيزو) قبل 16 دقيقة من النهاية.

ويملك الزمالك 63 نقطة بعد تحقيق 20 انتصارا في 27 مباراة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن غريمه الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الاثنين في مباراة قد تؤثر نتيجتها في تحديد هوية البطل وسيتبقى بعدها ست جولات على نهاية الموسم.