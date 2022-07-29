ميدو معلقًا على تدريس مادة النادي الأهلي في جامعة "لا ليغا": الزمالك هو من يستحق

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تدريس مادة النادي الأهلي في إحدى الجامعات الأوروبية، بحسب ما أعلنت إدارة الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي.

وأعلن النادي الأهلي، عصر اليوم الجمعة، قيام جامعة ”لا ليغا“ الإسبانية بتدريس مادة تحمل اسمه تحت عنوان ”نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط“، وهو العنوان الذي اختارته الجامعة لتدريس هذه المادة.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: ”لو في نادي يستحق يتحط في المناهج فهو نادي الزمالك، لو في نادي اتعرض لكل أنواع الظلم وما زال بطلا في كل الألعاب.. لازم الزمالك يتدرس.. يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة“.

تعليق أحمد حسام ميدو على بيان النادي الأهلي حول تدريس "مادة النادي الأهلي" في مناهج الجامعات الأوروبية تحت عنوان "نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط"@midoahm pic.twitter.com/7w1ypJVbzO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري أن محمد سراج الدين، عضو المجلس الأحمر، تواجد في إسبانيا خلال الأيام الماضية، للمشاركة في ماجستير الإدارة الرياضية في مقر ”لا ليغا“ بمدريد.

ويعد محمد سراج المحاضر العربي والإفريقي الوحيد بالماجستير، الذي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على المستوى العالمي، وسط حضور ممثلين من فيفا والدوريات الإنجليزية والإيطالية والأمريكية للمحترفين لكرة القدم.

وتضمنت مقدمة العرض لمادة الأهلي شرحًا عن سوق وصناعة الرياضة في مصر ورؤية 2030، ثم التطرق إلى تجربة النادي الأهلي الرائدة والأنجح في القطاع الرياضي المصري والشرق الأوسط.

كما تضمنت شرحًا عن تاريخ النادي وقيمه وثوابته وحجم جماهيريته الأكبر في المنطقة وفقًا لإحصائيات رسمية، وكذلك عدد بطولاته المحلية والقارية والهيكل الإداري ووضعه التسويقي المتزايد وحجم ميزانيات النادي.

وشهد شرح مادة النادي الأهلي التطرق إلى منابره الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين والزيارات على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية وتصنيفها العالمي بين أكثر 10 أندية متابعة في العالم.

🔴| تدريس "مادة النادي الأهلي" في مناهج الجامعات الأوروبية 🏫 تحت عنوان "نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط" 🌍🔝🦅 pic.twitter.com/itm11rWH72 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2022

وفي آخر مباراة بين الفريقين توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على غريمه الأهلي 2/1، خلال مباراة ”النسخة المنسية“ لنهائي البطولة على استاد القاهرة.

واستمرت مباريات ”الكأس المنسية“ لأكثر من 500 يوم، وكان من المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية موسم 2020-2021 لكنها استمرت حتى اليوم.

وهذا اللقب الـ28 للزمالك في كأس مصر مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.