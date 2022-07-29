الأهلي المصري يعلن رحيل بدر بانون.. ويغرّم 4 لاعبين بسبب حفل زفاف

أعلن النادي الأهلي المصري معاقبة 4 لاعبين بغرامة مالية بسبب تواجدهم في حفل زفاف، مساء أمس الخميس، فضلًا عن الموافقة على رحيل المغربي بدر بانون إلى الدوري القطري.

وظهر الرباعي أيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمد مجدي ”أفشة“، وحسام حسن، لاعبي الأهلي، في حفل زفاف، أمس الخميس، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاعبين الأربعة مع المطرب الشهير عبد الباسط حمودة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر بيان رسمي إن الغرامة المالية تأتي لمخالفة اللاعبين الأربعة التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقًا للمواعيد المقررة ليلًا للحصول على الراحة الكافية.

وأكد أن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن الغرامة المالية تصل إلى 50 ألف جنيه لكل لاعب وفقًا للائحة المحددة.

ظهور لاعبي الأهلي المصري في أحد الأفراح يثير غضبا جماهيريا https://t.co/Z5WmgwWG8j pic.twitter.com/rkNrpAVZll — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

على صعيد متصل، أعلن سيد عبد الحفيظ، أن اللاعب المغربي بدر بانون مدافع الفريق طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي لناديه:“ بانون يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية، لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي“.

وأكد أنه اصطحب بانون وجلسا مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور.

وتابع:“ سواريش تحدث مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة، ويأمل بموافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري“.

وواصل:“ سواريش أكد أنه طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم، وبالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار، وأبدى موافقته على انتقال بدر بانون للنادي القطري“.

وأكد عبد الحفيظ أنه قام برفع الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم، وبالفعل تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري، وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب.

وأشار إلى أن بانون غادر إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري، وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.

وحقق الأهلي فوزًا باهتًا على مضيفه مصر المقاصة 1 – صفر، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وحافظ الأهلي على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه مصر للمقاصة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 25 مباراة.