ظهور لاعبي الأهلي المصري في أحد الأفراح يثير غضبا جماهيريا

أثار عدد من لاعبي الأهلي المصري غضب جماهير النادي بعد ظهورهم في أحد الأفراح في ظل الارتباط بمباريات مهمة.

وتداول ناشطون صورا للرباعي محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسام حسن في حفل زفاف، مع المغني الشعبي عبدالباسط حمودة.

وتعرض الرباعي المذكور لانتقادات قوية من جماهير الأهلي وانتقدوا سهرهم وتواجدهم في مناسبة عامة، دون مراعاة مشاعر الجماهير بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك 1/2 في نهائي كأس مصر قبل أيام.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع المقاولون العرب غدا السبت في الجولة الـ21 (مؤجلة) من الدوري المصري.. وفي أغسطس من المقرر أن يلعب الأهلي مباراة دور الـ16 من كأس مصر 2022 أمام مصر المقاصة. إلى جانب 8 مباريات في الدوري المصري.

ويحتل الأهلي، الذي يقوده البرتغالي ريكاردو سواريش، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة من 25 مباراة، مقابل 63 نقطة من 27 مباراة للزمالك في الصدراة، و59 نقطة من 27 مباراة لبيراميدز في المركز الثالث.

وخسر الأهلي قبل أيام أمام الزمالك 1/2 في نهائي كأس مصر، كما خسر في مايو الماضي 0/2 أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.