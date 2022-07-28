ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يؤمن الصدارة بفوز درامي على فيوتشر

سجل المدافع محمود حمدي (الونش) هدفا من ضربة رأس ليقود الزمالك حامل اللقب لفوز ثمين 1-صفر على فيوتشر، معززا صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

تبادل الفريقان السيطرة والخطورة خلال اللقاء، لكن الزمالك حسم الانتصار السادس على التوالي بالمسابقة بفضل ضربة رأس الونش بعد تمريرة عرضية متقنة من المتألق أحمد سيد (زيزو) قبل 16 دقيقة من النهاية.

ويملك الزمالك 63 نقطة بعد تحقيق 20 انتصارا في 27 مباراة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن غريمه الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.

ويبقى فيوتشر في المركز الرابع ولديه 42 نقطة.

"الونش ينفذ قرار إزالة فوري بنتيجة التعادل" 🗣️ محمود الونش يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك فيوتشر من رأسية قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/VwDAuNy6kK 📺 برعاية Etisalat Egypt | #اتصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/YssIhPRyoS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 28, 2022

الإسماعيلي يهزم الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الخطر

وفي وقت سابق تعافى الإسماعيلي من هزيمة ثقيلة 4-صفر من بيراميدز ليفوز 3-صفر على الجونة ويبتعد عن مراكز الهبوط بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكشر الإسماعيلي عن أنيابه في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر القائد والمدافع باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

ومن مجهود فردي وتمريرة عرضية رائعة من عبد الرحمن مجدي أضاف أحمد مصطفى الهدف الثاني بعد خمس دقائق.

وأكمل مصطفى الثلاثية بضربة رأس متقنة بعد تمريرة أخرى من مجدي في الدقيقة 64.

"الإسماعيلي في الشوط التاني غير.. هدف غالي" 🗣️ الإسماعيلي يتحصل على ركلة جزاء ويضعها باهر المحمدي في الشباك ويسجل الهدف الأول في المباراة شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/Tvl70bxcsX 📺 pic.twitter.com/wAQgB2XkKV — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 28, 2022

"الإسماعيلي تغير بفضل كلام حمزة الجمل وصوت الجمهور اللي يهز الجبل" 🗣️ بهجمة مرتدة مميزة.. الإسماعيلي يسجل ثاني أهدافه أمام الجونة بقدم أحمد مصطفى 🏃 ⚽ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/Tvl70bxcsX 📺 pic.twitter.com/zpzAnwOiYG — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 28, 2022

جووووول! الهدف الثالث للإسماعيلي برأسية أحمد مصطفى بعد عرضية مثالية من عبد الرحمن مجدي ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/Tvl70bxcsX 📺 pic.twitter.com/QxDVo5x9UU — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 28, 2022

بهذا الانتصار السابع له هذا الموسم رفع الإسماعيلي رصيده إلى 29 نقطة من 26 مباراة بفارق خمس نقاط عن منطقة الخطر.

واستمرت معاناة الجونة الذي تعرض للهزيمة 15 هذا الموسم ويبتعد بنقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

الجيش يتقدم للمركز الخامس

وتقدم طلائع الجيش للمركز الخامس بفوزه 1-صفر على فاركو بركلة جزاء نفذها عمرو السيسي بعد 21 دقيقة من البداية.

جووول! الحكم يتدخل بعد محاولات شيكا حارس مرمى فاركو إرباك عمرو السيسي خلال ركلة الجزاء.. والأخير يرد بهدف متقن 🧤 ⚽ تابعوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/BOyzUu2Gsm pic.twitter.com/NhITWlCxjg — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 28, 2022

ويملك طلائع الجيش 41 نقطة متقدما بست نقاط على فاركو ثامن الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: