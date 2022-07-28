والدة التوأمين

بائع الفريسكا

مارتا حامد

رونالدو ونابولي

للنساء فقط

فيديو الصرف الصحي

رونالدو وبوراك

جريمة العمرانية
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يؤمن الصدارة بفوز درامي على فيوتشر
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 21:03 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 22:00 GMT

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يؤمن الصدارة بفوز درامي على فيوتشر

سجل المدافع محمود حمدي (الونش) هدفا من ضربة رأس ليقود الزمالك حامل اللقب لفوز ثمين 1-صفر على فيوتشر، معززا صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم

+A -A

سجل المدافع محمود حمدي (الونش) هدفا من ضربة رأس ليقود الزمالك حامل اللقب لفوز ثمين 1-صفر على فيوتشر، معززا صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

تبادل الفريقان السيطرة والخطورة خلال اللقاء، لكن الزمالك حسم الانتصار السادس على التوالي بالمسابقة بفضل ضربة رأس الونش بعد تمريرة عرضية متقنة من المتألق أحمد سيد (زيزو) قبل 16 دقيقة من النهاية.

ويملك الزمالك 63 نقطة بعد تحقيق 20 انتصارا في 27 مباراة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن غريمه الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.

ويبقى فيوتشر في المركز الرابع ولديه 42 نقطة.

الإسماعيلي يهزم الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الخطر

وفي وقت سابق تعافى الإسماعيلي من هزيمة ثقيلة 4-صفر من بيراميدز ليفوز 3-صفر على الجونة ويبتعد عن مراكز الهبوط بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكشر الإسماعيلي عن أنيابه في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر القائد والمدافع باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

ومن مجهود فردي وتمريرة عرضية رائعة من عبد الرحمن مجدي أضاف أحمد مصطفى الهدف الثاني بعد خمس دقائق.

وأكمل مصطفى الثلاثية بضربة رأس متقنة بعد تمريرة أخرى من مجدي في الدقيقة 64.

بهذا الانتصار السابع له هذا الموسم رفع الإسماعيلي رصيده إلى 29 نقطة من 26 مباراة بفارق خمس نقاط عن منطقة الخطر.

واستمرت معاناة الجونة الذي تعرض للهزيمة 15 هذا الموسم ويبتعد بنقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

الجيش يتقدم للمركز الخامس

وتقدم طلائع الجيش للمركز الخامس بفوزه 1-صفر على فاركو بركلة جزاء نفذها عمرو السيسي بعد 21 دقيقة من البداية.

ويملك طلائع الجيش 41 نقطة متقدما بست نقاط على فاركو ثامن الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

2022-07-1-246

2022-07-2-120

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play