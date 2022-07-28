"المتحدة للخدمات الإعلامية" ترد قناتي الأهلي والزمالك لمجلس إدارة الناديين

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر رد قنوات الأهلي والزمالك إلى مجلس إدارة الناديين لتشغيلهما بشكل كامل.

وأصدرت الشركة المتحدة بيانا قالت فيه إن نقل قناتي الأهلي والزمالك ”التي تقوم بإدارتهما حاليا“ سيكون وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما في هذا الشأن بشكل كامل.

وجاء هذا القرار بعد إعلان النادي الأهلي عن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه في كافة الفرق على شاشة ”قناة الأهلي“.

"أبوظبي الرياضية" تنفي حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي بالدوري المصري https://t.co/kjeQU3Ghki pic.twitter.com/NUZUbalSBE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد دعا لاجتماع عاجل بشأن قناة الأهلي؛ بسبب حذف مقطع فيديو تحدث فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خلال القناة عن تجاهله مصافحة رئيس الزمالك مرتضى منصور والممر الشرفي في نهائي كأس مصر.

وفيما يلي نص بيان الشركة المتحدة:

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التي تتولى تحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك، وتم بحث ما دار اليومين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية مهمة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ قرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وأكدت الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة والأندية والجماهير المصرية، وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك#UMS pic.twitter.com/Mwu5lDjI55 — United Media Services (@umsegypt) July 28, 2022

وأعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي، عن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه في كافة الفرق على شاشة ”قناة الأهلي“.

وقال شلبي في فيديو بثه الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”نعلن الرفض القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة استادات الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، وعدم التزامها بسياسية النادي والتنسيق مع مسؤوليه، وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والتي يكون النادي الأهلي طرفا فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلقَ قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المبرم“.

وأضاف: ”لذلك؛ قررنا التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي، ومسؤوليه، وأجهزته الطبية والإدارية، في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة لحين التزام الشركة المسؤولة ببنود التعاقد، وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من شركة استادات تضمن -بشكل واضح- قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه، والالتزام بسياسته والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرًا إعلاميًا للنادي ومنسوبيه وفقا للعقد المبرم مع الشركة“.

وتابع: ”البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه“.

وأردف: ”العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلقّ نتائجها حتى الآن، علمًا أن المتحدة هي الشركة المالكة أيضًا لشركة استادات، والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت، أمس، بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسؤوليه“.