تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي أمام المقاصة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطورات إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري لإصابة قوية في الرأس مع نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه التي شهدت فوزًا باهتًا على متذيل جدول الدوري.

وقال مصدر داخل الأهلي حارس الأهلي إن الشناوي قد تعرض لكدمة في الوجه ومع نهاية الشوط الأول شعر بأنه غير متزن.

ومع خروجه مع نهاية الشوط الأول ذهب محمد الشناوي إلى أحد المستشفيات القريبة للاطمئنان على رأسه وأظهرت الأعة سلامة حارس الأهلي.

وسيشارك الشناوي بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة، وسيكون جاهزًا لمباراة المقاولون العرب القادمة.

الإصابة تُجبر محمد الشناوي على الخروج من مباراة الأهلي والمقاصة (فيديو) https://t.co/QteDqurPhL pic.twitter.com/D5NveMPbOP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

وشهدت الدقيقة 45 من مباراة الأهلي ومصر المقاصة إصابة خطيرة لمحمد الشناوي بعد اصطدام رأسه بالقائم الأيسر لمرماه بعد رأسية من لاعب مصر المقاصة ارتطمت بالعارضة.

وتدخل الجهاز الطبي من أجل إسعاف الشناوي ولكن الاصطدام يبدو خطيرا، وقرر حكم المباراة إطلاق صافرة النهاية بعد تلك اللعبة.

ومع بداية الشوط الثاني قرر الجهاز الفني للأهلي إخراج محمد الشناوي والدفع بعلي لطفي خوفًا من تفاقم إصابة الحارس الدولي.

رأسية من أحمد منعم تصطدم بالعارضة وترد لمحمود فهمي ولكن في وجود حالة تسلل.. والشناوي يرتطم بالقائم والجهاز الطبي يتدخل 🥅 شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/51iNORKkMI 📺 برعاية Etisalat Egypt | #اتصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/0B9HP4FE9V — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

تبديل أول اضطراري للأهلي بدخول علي لطفي بدلًا من محمد الشناوي 🔁 شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/51iNORKkMI 📺 pic.twitter.com/5dZMhXvPX5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

وحقق الأهلي فوزا باهتا على مضيفه مصر المقاصة 1 – صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وحافظ الأهلي على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه مصر للمقاصة.

وسجل المالي أليو ديانغ هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 23.

جووول! من خطأ لأيمن أشرف وركنية للمقاصة.. ديانج يسجل الهدف الأول للأهلي من هجمة مرتدة بعد انطلاقة من كريم فؤاد ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/51iNORKkMI 📺 برعاية Etisalat Egypt | #اتصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/1Klt2aILam — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 25 مباراة، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

ويبتعد الأهلي خلف المتصدر الزمالك، والذي خاض 26 مباراة، بفارق ست نقاط، فيما يتفوق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والذي خاض 27 مباراةعلى الأهلي بفارق خمس نقاط