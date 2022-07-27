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رياضة

تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي أمام المقاصة
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 21:38 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 21:50 GMT

تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي أمام المقاصة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطورات إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها أمام مصر المقاصة في الدوري المصري. تعرض محمد الشناوي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطورات إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري لإصابة قوية في الرأس مع نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه التي شهدت فوزًا باهتًا على متذيل جدول الدوري.

وقال مصدر داخل الأهلي حارس الأهلي إن الشناوي قد تعرض لكدمة في الوجه ومع نهاية الشوط الأول شعر بأنه غير متزن.

ومع خروجه مع نهاية الشوط الأول ذهب محمد الشناوي إلى أحد المستشفيات القريبة للاطمئنان على رأسه وأظهرت الأعة سلامة حارس الأهلي.

وسيشارك الشناوي بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة، وسيكون جاهزًا لمباراة المقاولون العرب القادمة.

وشهدت الدقيقة 45 من مباراة الأهلي ومصر المقاصة إصابة خطيرة لمحمد الشناوي بعد اصطدام رأسه بالقائم الأيسر لمرماه بعد رأسية من لاعب مصر المقاصة ارتطمت بالعارضة.

وتدخل الجهاز الطبي من أجل إسعاف الشناوي ولكن الاصطدام يبدو خطيرا، وقرر حكم المباراة إطلاق صافرة النهاية بعد تلك اللعبة.

ومع بداية الشوط الثاني قرر الجهاز الفني للأهلي إخراج محمد الشناوي والدفع بعلي لطفي خوفًا من تفاقم إصابة الحارس الدولي.

وحقق الأهلي فوزا باهتا على مضيفه مصر المقاصة 1 – صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وحافظ الأهلي على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه مصر للمقاصة.

وسجل المالي أليو ديانغ هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 23.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 25 مباراة، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

ويبتعد الأهلي خلف المتصدر الزمالك، والذي خاض 26 مباراة، بفارق ست نقاط، فيما يتفوق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والذي خاض 27 مباراةعلى الأهلي بفارق خمس نقاط

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