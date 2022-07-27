ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاصة وبيراميدز على البنك الأهلي

حقق الأهلي فوزا باهتا على مضيفه مصر المقاصة 1 – صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وحافظ الأهلي على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه مصر للمقاصة.

وسجل المالي أليو ديانغ هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 23.

وجاء هدف ديانغ الاهلي بعد عدة تمريرات رائعة بدأها كريم فؤاد من الجهة اليمنى إلى أحمد عبد القادر الذي مرر الكرة على حدود منطقة جزاء المقاصة ليستقبلها ديانغ بتسديدة أرضية سكنت شباك الحارس رمضان مصطفى.

جووول! من خطأ لأيمن أشرف وركنية للمقاصة.. ديانج يسجل الهدف الأول للأهلي من هجمة مرتدة بعد انطلاقة من كريم فؤاد ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/51iNORKkMI 📺 برعاية Etisalat Egypt | #اتصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/1Klt2aILam — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

وسيطر الأهلي بشكل كامل على الشوط الاول ولاحت له أكثر من هجمة خطيرة لم تكتمل في المقابل لم تكن للمقاصة سوى هجمة وحيدة انتهت بهدف تم الغائه بداعي التسلل.

وكاد ديانغ أن يحرز هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 42 من ركنية نفذها محمود وحيد إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع المقاصة بصعوبة لتجد متابعة من أليو ديانغ بتسديدة رائعة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى.

وتراجع أداء لاعبو الاهلي في الشوط الثاني ولم يهدد مرمى المقاصة بأي فرصة خطيرة على مدار أكثر من نصف ساعة.

وبعد مرور ساعة من المباراة أتيحت للمقاصة أخطر فرصة أهدرها محمد عادل وهو على بعد خطوات من مرمى علي لطفي حارس الأهلي الذي شارك في الشوط الثاني بدلا من محمد الشناوي الذي خرج للإصابة.

#الأهلي يحقق فوزا صعبا على #مصر_المقاصة بهدف نظيف في الجولة السابعة وعشرين من الدوري المصري .. ويصل إلى النقطة ٥٤ في المركز الثالث #الأهلي_المقاصة pic.twitter.com/ps7h5ed4bs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 25 مباراة، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

ويبتعد الأهلي خلف المتصدر الزمالك، والذي خاض 26 مباراة، بفارق ست نقاط، فيما يتفوق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والذي خاض 27 مباراةعلى الأهلي بفارق خمس نقاط

بيراميدز يهزم البنك الاهلي ويواصل مطاردة الزمالك على الصدارة

كما واصل بيراميدز مطاردته للزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز على ضيفه البنك الاهلي 1-صفر اليوم الاربعاء ضمن مباريات الجولة 27 للمسابقة.

منح رمضان صبحي فريقه بيراميدز التقدم في الدقيقة 71 مستغلا تمريرة متقنة من عبد الله السعيد استقبلها برأسية لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس البنك الاهلي.

"عندك عبدالله متقلقش.. عندك عبدالله متخافش" 🗣️ بيراميدز يسجل الهدف الأول في المباراة بصناعة من عبدالله السعيد وانهاء من رمضان صبحي شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/abFr0Xs9zI 📺 pic.twitter.com/nkibcNmjTk — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

ورفع بيراميدز رصيده الى 59 نقطة محتلا المركز الثاني من 27 مباراة فيما توقف رصيد البنك الاهلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

المقاولون في دائرة الهبوط رغم الفوز على سموحة

ولا يزال المقاولون العرب في دائرة الفرق المهددة بالهبوط رغم تعادله مع مضيفه سموحة 1-1 ضمن الجولة ذاتها.

تقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقة 33 عن طريق فاروق نور الدين مستغلا ركلة ركنية نفذها لويس إدوارد لتصل الكرة إلى مامادو نياس الذي مررها لفاروق نور الدين الذي سددها في مرمى سموحة.

وأدرك سموحة التعادل بهدف لصديق اويجولا في الدقيقة 35 بعد ان تلقى تمريرة من محمد متولي ”كناريا“ على حدود منطقة الجزاء فسدد اويجولا كرة أرضية سكنت المرمى.

ورفع المقاولون رصيده الى 24 نقطة في المركز السادس عشر بينما رفع سموحة رصيده الى 40 نقطة في المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: