الإصابة تُجبر محمد الشناوي على الخروج من مباراة الأهلي والمقاصة (فيديو)

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري لإصابة قوية مع نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 45 من مباراة الأهلي ومصر المقاصة إصابة خطيرة لمحمد الشناوي بعد اصطدام رأسه بالقائم الأيسر لمرماه بعد رأسية من لاعب مصر المقاصة ارتطمت بالعارضة.

وتدخل الجهاز الطبي من أجل إسعاف الشناوي ولكن الاصطدام يبدو خطيرا، وقرر حكم المباراة إطلاق صافرة النهاية بعد تلك اللعبة.

ومع بداية الشوط الثاني قرر الجهاز الفني للأهلي إخراج محمد الشناوي والدفع بعلي لطفي خوفًا من تفاقم إصابة الحارس الدولي.

رأسية من أحمد منعم تصطدم بالعارضة وترد لمحمود فهمي ولكن في وجود حالة تسلل.. والشناوي يرتطم بالقائم والجهاز الطبي يتدخل 🥅 شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/51iNORKkMI 📺 برعاية Etisalat Egypt | #اتصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/0B9HP4FE9V — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

تبديل أول اضطراري للأهلي بدخول علي لطفي بدلًا من محمد الشناوي 🔁 شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/51iNORKkMI 📺 pic.twitter.com/5dZMhXvPX5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2022

وسيكون الأهلي في موقف صعب عندما يواجه مصر للمقاصة متذيل الترتيب، يوم الأربعاء، في ظل الغيابات في قائمة الفريق.

وفقد الأهلي لاعب الوسط المخضرم عمرو السولية في الفوز على الجونة في المواجهة السابقة، لينضم إلى قائمة طويلة من الغائبين تضم المهاجمين محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

واشتكى مدرب الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريش من معاناة فريقه نتيجة ضغط المباريات والاكتفاء بالتدريبات الاستشفائية.

وقال سواريش: ”منذ البداية حذرنا من الإصابات وفي ظل هذا الضغط المتواصل ربما يزداد عدد المصابين. الأهلي مستمر في المنافسة على لقب الدوري رغم الإجهاد الشديد والضغط البدني الذي بالتأكيد سيؤثر على أدائهم“.

لكن الأهلي ربما لن يواجه مشكلة أمام مصر للمقاصة الذي يتذيل الترتيب برصيد 15 نقطة، ولم ينتصر سوى مرة واحدة في آخر عشر مباريات، ويحتاج إلى معجزة للبقاء في دوري الأضواء.