"أبوظبي الرياضية" تنفي حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي بالدوري المصري

نفت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية رسميا ما تردد عن نجاحها في الحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات الدوري المصري.

وأعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أمس الثلاثاء، عن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه في كافة الفرق على شاشة ”قناة الأهلي“؛ ما تسبب في نشر شائعات حول حصول ”أبوظبي الرياضية“ على حقوق بث مباريات الأهلي بالدوري المصري.

ونشرت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية بيانا مقتضبا عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ قالت فيه: ”تنفي قنوات أبوظبي الرياضية ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات فريق النادي الاهلي في الدوري المصري“.

وأضافت: ”وتؤكد أنها لم تدخل في أي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقًا“.

توضيح : تنفي قنوات ابوظبي الرياضية ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات فريق النادي الاهلي في الدوري المصري.. وتؤكد انها لم تدخل في اي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقًا. — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2022

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد دعا لاجتماع عاجل بشأن قناة الأهلي؛ بسبب حذف مقطع فيديو تحدث فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خلال القناة عن تجاهله مصافحة رئيس الزمالك مرتضى منصور والممر الشرفي في نهائي كأس مصر.

وقال شلبي في فيديو بثه الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”نعلن الرفض القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة استادات الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، وعدم التزامها بسياسية النادي والتنسيق مع مسؤوليه، وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والتي يكون النادي الأهلي طرفًا فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلقَ قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المبرم“.

وأضاف: ”لذلك؛ قررنا التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي، ومسؤوليه، وأجهزته الطبية والإدارية، في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة لحين التزام الشركة المسؤولة ببنود التعاقد، وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من شركة استادات تضمن -بشكل واضح- قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه، والالتزام بسياسته والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرًا إعلاميًا للنادي ومنسوبيه وفقًا للعقد المبرم مع الشركة“.

وتابع: ”البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه“.

وأردف: ”العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلقّ نتائجها حتى الآن، علمًا أن المتحدة هي الشركة المالكة أيضًا لشركة استادات، والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت، أمس، بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسؤوليه“.