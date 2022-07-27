مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب بعد بيان مقاطعة قناة الأهلي الرسمية (فيديو)

شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما قاسيا ضد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على إثر الخلافات التي طفت على السطح أخيرا بينهما، وكان آخرها حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي من صفحات النادي الرسمية، والتي هاجم فيها منتقدي رفضه السير في الممر الشرفي الخاص بكأس مصر، ثم قيام مجلس إدارة الأهلي بإعلانه مقاطعة القناة الرسمية لناديه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه الرسمية ”الأهلي كيان وتاريخ وله جمعيته العمومية، وليس محمود الخطيب فقط، هل ما يحدث الآن هو من مبادئ النادي الأهلي، وحسام غالي أهلاوي مخلص وصديق لأبنائي، ما الذي يحدث في النادي الكبير المحترم ده؟“.

وأضاف مرتضى ”أنا بسألك يا خطيب عايز إيه؟.. أنا طلعت مع الكابتن مجدي عبدالغني في قناته وطالبت بإلغاء الدوري من أجل إراحة اللاعبين ومسؤولي الأهلي هم من رفضوا، وهل المطلوب أظل في البيت ويكون هو رئيس الأهلي والزمالك، إيه المطلوب مني البلد عايزة تستريح أنت عامل مشاكل كل يوم، أنا أتعامل مع مؤسسة رياضية اسمها الأهلي وليس محمود الخطيب“.

وتابع ”هل المطلوب مني أن (أفوت) المباريات، لقد فزت عليك في كرة اليد والطائرة والسلة والقدم، وانت لم تفز عليّ منذ عودتي، لن أرد عليك يا خطيب وسأتعامل معك بالقانون، ركز مع مشاكلك ولاعبيك“.

وأردف ”سنرسل مذكرة إلى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، لأنه عقب مباراة الأهلي والجونة قام أحد العناصر بتوجيه السباب لنا دون مناسبة، وناديه متهم معه لأنه قال لكل صفحات الأهلي أعيدوا نشر فيديو السباب، والشركة التي حذفت الفيديو محترمة وملتزمة ومن يخرج منها هو الخسران“.

وشدد ”أتحداك يا خطيب أن تصدر بيانًا تستنكر فيه ما يفعله الشخص الهارب، لأنه يحصل على تعليماته منك، أقسم بالله إذا فعلت ذلك ستكون في السماء، وأنا لن أرد لأنني أريد دولتي تهدأ“.

واستطرد ”مصر تمر بمشكلات اقتصادية واللي يحب البلد يهدأ، وهل أنت زعلان أن الشركة المتحدة حذفت سبابا ضدي؟ هذا شيء غريب، عندما أخطأ مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد في حق حامل الكرات في لقاء الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا أصدرت قرارا بإقالتهما لأنني يجب ألا أساند الخطأ“.

وفاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ27 من المسابقة.

ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويتبقى للزمالك 8 مباريات على نهاية الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.