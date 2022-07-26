اتحاد الكرة المصري: التسريب الصوتي لحكم مباراة الأهلي والجونة "مزيف"

حسم اتحاد الكرة المصري الجدل الذي أثير بشأن وجود تسريب صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم مروجوه أنه محادثة بين إبراهيم نور الدين حكم الساحة في مباراة الأهلي والجونة، ووائل فرحان حكم الفيديو، ويتحدثان عن ركلة جزاء غير محتسبة للفريق الأحمر.

وخلال الفيديو الصوتي المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وائل فرحان حكم الفيديو لإبراهيم نور الدين، حول خلاف على احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي: ”الكرة ركلة جزاء للأهلي“، ليرد الأخير قائلًا: ”لا لا مشيها خلاص مفيهاش حاجة“.

ولكن اتحاد الكرة المصري أصدر بيانا رسميا جاء فيه: ”يؤكد الاتحاد أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا والخاص بمباراة الأهلي والجونة في الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف ولا أساس له من الصحة“.

وأضاف البيان: ”كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير“.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير — EFA.eg (@EFA) July 26, 2022

وكان عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أكد أيضا استحالة حدوث مثل هذا الأمر، قائلا في تصريحات إذاعية، يوم الثلاثاء: ”لم أسمع التسجيل المسرب، ونحن لدينا تسجيلات ولو ظهر أي شيء مثل ذلك سيتم إيقاف الحكام، وهذا الأمر حدوثه مستحيل“، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون على المحك، وأتمنى من الجميع التفكير من أجل مصلحة الكرة المصرية، والتحكيم يعتبر جزءًا منها.

وأضاف عبد الفتاح: ”التحكيم يتعرض للعديد من المؤامرات، والجميع يحمل التحكيم مشاكله، ولا يوجد فريق يعترف بأخطائه، وعندما تجد ناديا مهزوما بأربعة أهداف ويقول التحكيم هو السبب“.

ويأمل الزمالك في قطع خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي عندما يواجه فيوتشر يوم الخميس، تحت أنظار بيراميدز والأهلي اللذين سيلعبان قبل ذلك بيوم.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.

ويأتي الأهلي المتعثر في المركز الثالث وله 51 نقطة من 24 مباراة.