مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ والعامري فاروق.. ويوضح موقفه من أحمد دياب (فيديو)

وجّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري رسائل نارية إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونائبه العامري فاروق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، بالإضافة إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وأكد مرتضى في تصريحات تلفزيونية أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي انسحب من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك عقب الفوز بكأس مصر، بتعليمات من محمود الخطيب رئيس ناديه.

وتوج الزمالك بلقب نسخة الموسم الماضي من كأس مصر بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف يوم الخميس الماضي، حيث شهدت المباراة لقطة عدم مرور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك فضلا عن عدم مصافحة مرتضى منصور على منصة التتويج.

وأوضح: ”سيد عبدالحفيظ تلقى تعليمات من محمود الخطيب بتجاهل الممر الشرفي وتجاهل تحيتي على منصة التتويج.. لا يوجد مدير كرة يقوم بالتصرف من نفسه، عليه استئذان رئيس النادي في كل كبيرة وصغيرة“.

وأضاف: ”أعلم جيدًا أن الخطيب هو من أبلغه بتجاهل الممر الشرفي وعدم مصافحتي لإثارة الفتنة“.

وتابع: ”سيد عبدالحفيظ تلقى أيضًا تعليمات بسبي عبر شاشة قناة الأهلي، سواء من محمود الخطيب أو من علاء صادق لذا قامت القناة بحذف تصريحاته التي تجاوز خلالها في حقنا، وأطالب محمود الخطيب بأن يتقي الله في وطنه وفي بلده“.

واختتم: ”أقول لسيد عبد الحفيظ إنني لن أرد عليك، ولن أعطيك أكبر من حجمك“.

انسحاب العامري فاروق

كما كشف مرتضى عن وجود أزمة أخرى مع العامري فاروق قائلا: “ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، انسحب عند قدومي لمقصورة استاد القاهرة في نهائي كأس مصر، وحاول الوقيعة بيني وبين أحمد دياب رئيس لجنة الأندية، ورفض الوقوف على المنصة لتسليم الميداليات عندما علم بحضوري قبل أن يتراجع“.

وأوضح: “ عندما حضرت، العامري فاروق قال طالما مرتضى منصور سيقف على منصة التتويج سأرحل، وبالفعل انسحب، وقال قبلها أيضًا خلال الاجتماع الذي سبق المباراة إنني سأفتعل أزمة مع أحمد دياب، ولكن الأخير رد عليه وأكد له أننا رجال دولة ولن نفتعل أي أزمة حفاظًا على البروتوكول“.

وعن حديثه مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بعد الأزمة الشهيرة بينهما قال: “ بدأت صفحة جديدة مع أحمد دياب، ونحن رجال دولة، والأمور أصبحت على ما يرام خاصة بعدما اعتذر لي عما بدر منه“.

واختتم: ”أمد يدي بالخير للجميع من أجل انقاذ الكرة المصرية من الفتنة بين الجماهير“.

ويأمل الزمالك في قطع خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي عندما يواجه فيوتشر يوم الخميس تحت أنظار بيراميدز والأهلي اللذين سيلعبان قبل ذلك بيوم.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.

ويأتي الأهلي المتعثر في المركز الثالث وله 51 نقطة من 24 مباراة.

ونجح الزمالك في عبور أول اختبار بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم عندما انتصر بسهولة 2-صفر على سموحة يوم الأحد.

وقال أسامة نبيه المدرب المساعد للزمالك ”كل مباريات الدوري بداية من فيوتشر هي مباريات كؤوس.

”الفريق بدأ الموسم بغيابات وعدم ضم لاعبين جدد، والجهاز التدريبي يعمل بالمجموعة الموجودة، ونحقق هدفنا خطوة بخطوة“.

وسيكون الزمالك في مواجهة مجموعة من لاعبيه السابقين على رأسهم الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“ والجناح أحمد رفعت.

ويقدم فيوتشر الوافد الجديد موسما جيدا إذ يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة، كما توج بلقب كأس رابطة الأندية.