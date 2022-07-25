الخطيب يوجه بنشر تصريحات سيد عبدالحفيظ المحذوفة على منصات الأهلي الرسمية ويدعو إدارة قناة النادي لاجتماع طارئ

قال النادي الأهلي إن رئيسه محمود الخطيب وجه الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا.

كما دعا الخطيب ببث مقطع الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، عقب مباراة أمس أمام الجونة، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية على جميع الحسابات الرسمية للنادي.

وأطلق سيد عبدالحفيظ تصريحات نارية عقب مباراة الأهلي والجونة أمس الأحد في الجولة الـ26 من الدوري المصري، تعليقا على عدم دخوله الممر الشرفي، عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وانتقاده عددا من الإعلاميين.

تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ أمس عقب الفوز على الجونة pic.twitter.com/61UfN9wcxm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2022

وتجاهل سيد عبدالحفيظ مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد فوز المارد الأبيض 2/1 في نهائي كأس مصر. كما تجاوز سيد عبدالحفيظ الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، وسار وحيدا نحو منصة التتويج رغم أن باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الأهلي صافحوا لاعبي الزمالك أثناء مرورهم في الممر الشرفي.