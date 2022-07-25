سبب حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ من منصات الأهلي الرسمية

فوجئت جماهير النادي الأهلي المصري، بحذف التصريحات التي أدلى بها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مساء أمس الأحد، عبر المنصات الرسمية للنادي الأحمر سواء يوتيوب وفيسبوك وتويتر، والتي جاءت على خلفية تعليقه عن أزمة الممر الشرفي، الذي صاحب مباراة الفريق ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الخميس الماضي.

ولم تذكر قناة الأهلي سبب حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، لكن حديث مدير الكرة بالأهلي احتوى على مغالطات فيما يخص أزمة الممر الشرفي تحديدا.

وقال سيد عبدالحفيظ، إن الممر الشرفي كان برغبة نادي الزمالك لذلك رفض المرور بداخله، بينما الحقيقة أن الممر الشرفي كان ضمن البروتوكول الذي أبلغ به اتحاد الكرة المصري الناديين قبل المباراة خلال الاجتماع الفني، أي قبل معرفة الطرف الفائز.

ومع تزايد الانتقادات حول تصرف مدير الكرة ربما كان ذلك سببا في الحذف.

حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ عن أزمة "الممر الشرفي" من منصات الأهلي الرسمية https://t.co/OBjc5dVZpk pic.twitter.com/IqxOxufJDv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2022

وكان عبدالحفيظ أطلق تصريحات نارية عقب مواجهة الجونة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز، مساء الأحد، تعليقا على عدم دخوله الممر الشرفي، عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وانتقاده لعدد من الإعلاميين.

وتجنب مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، المرور من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، بعد المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وبينما مر لاعبو الأهلي في الممر الشرفي، وسط تحية نجوم الزمالك، قرر عبد الحفيظ السير وحيدا خارج الممر نحو المنصة.

كما تجاهل عبد الحفيظ مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على منصة توزيع الميداليات، بعد انتصار الفريق الأبيض بلقب كأس مصر على حساب الأهلي بنتيجة 2-1.

تصريحات عبد الحفيظ

وكان عبد الحفيظ قال خلال تصريحات على قناة ”الأهلي“: ”شهر 10 المقبل سأكمل 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ويجب ألا توطي رأسك لشخص كان على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري“.

وأكمل: ”لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه“.

وبخصوص الممر الشرفي، أوضح: ”ثقافتي هي أنني لست تحت أمرك، على مدار 42 بطولة دوري لم تقم بعمل ممر شرفي (بمزاجك) ولم تقم به (بمزاجك) في دوري 2019 وكأس السوبر 2021 ونهائي القرن وأنا فائز، وعندما كنا نفوز كنا نستلم الميداليات في غرفة الملابس“.

وأتم: ”لم يتم عمل ممر شرفي لي على مدار 42 دوريا، في حين أن هذه البطولة هي الأقوى والأهم“.

وتعافى الأهلي من خسارتين متتاليتين وفاز 2-صفر على ضيفه الجونة رغم الظهور بشكل متواضع، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وبعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس الماضي، فاز الأهلي بفضل هدف المدافع رامي ربيعة بضربة رأس وهدف علي معلول من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وهذا الفوز الثاني للأهلي في آخر خمس مباريات بالدوري لكنه بقي ثالثا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي خاض 27 مباراة.