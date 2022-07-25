حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ عن أزمة "الممر الشرفي" من منصات الأهلي الرسمية

في خطوة مفاجئة، فيما يبدو اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارا بحذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، عبر منصاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويوتيوب.

وكان سيد عبد الحفيظ أطلق تصريحات نارية عقب مواجهة الجونة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز، مساء الأحد، تعليقا على عدم دخوله الممر الشرفي، عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وانتقاده لعدد من الإعلاميين.

وبالعودة لمنصات الأهلي الرسمية على يوتيوب أو تويتر أو فيسبوك لن نجد تلك الفيديوهات أو حتى التعليق عليها من مقدمي برامج النادي.

ولم يعلق النادي حتى الآن عن أسباب حذفه تصريحات سيد عبد الحفيظ، في ظل ما تردد أخيرا من أن الإدارة تدرس إقالة مدير الكرة من منصبه.

وتجنب مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، المرور من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، بعد المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وبينما مر لاعبو الأهلي في الممر الشرفي، وسط تحية نجوم الزمالك، قرر عبد الحفيظ السير وحيدا خارج الممر نحو المنصة.

كما تجاهل عبد الحفيظ مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على منصة توزيع الميداليات، بعد انتصار الفريق الأبيض بلقب كأس مصر على حساب الأهلي بنتيجة 2-1.

سيد عبدالحفيظ يرد على عدم مصافحة مرتضى منصور ورفض الممر الشرفي: مش بمزاجك (فيديو) https://t.co/Ex9bi8soc0 pic.twitter.com/xvuG9DOVyM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

تصريحات عبد الحفيظ

وكان عبد الحفيظ قال خلال تصريحات على قناة ”الأهلي“: ”شهر 10 المقبل سأكمل 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ويجب ألا توطي رأسك لشخص كان على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري“.

وأشار: ”قبل مباراة كأس مصر ببومين للأسف مع شخص أهلاوي على قناة الشمس، خرج يسبني، وأنا لم أشاهده قط ولا دخلت منزله“.

وأكمل: ”لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه“.

وتابع: ”البطولات مكسب وخسارة، ولكن العزة (هتجيبها إزاي!)، كل ما أريد أن أختم به بمنتهى البساطة والهدوء، كل شخص يحلل كما يريد، هذه الفترة ليست سهلة والكل يعرف صعوبتها وأهميتها، وأكثر ما يميزنا في الأهلي العقلية الواحدة من الصغار للكبار والجماهير ومجلس الإدارة“.

🔴♦️ الحسابات الرسميه وقناة @AlAhlyTV على اليوتيوب قاموا بمسح تصريحات كابتن سيد عبدالحفيظ موقف مخزي ومشين ومعيب من الاداره الاعلاميه تكرر مرات ومرات لحد امتى ⁉️⁉️ pic.twitter.com/YQeEXsLucM — AL Ahly Stadium 🏟 ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) July 25, 2022

وبخصوص الممر الشرفي، أوضح: ”ثقافتي هي أنني لست تحت أمرك، على مدار 42 بطولة الدوري لم تقم بعمل ممر شرفي (بمزاجك) ولم تقم به (بمزاجك) في دوري 2019 وكأس السوبر 2021 ونهائي القرن وأنا فائز، وعندما كنا نفوز كنا نستلم الميداليات في غرفة الملابس“.

وأتم: ”لم يتم عمل ممر شرفي لي على مدار 42 دوريا، في حين أن هذه البطولة هي الأقوى والأهم“.

وتعافى الأهلي من خسارتين متتاليتين وفاز 2-صفر على ضيفه الجونة رغم الظهور بشكل متواضع، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وبعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس الماضي، فاز الأهلي بفضل هدف المدافع رامي ربيعة بضربة رأس وهدف علي معلول من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وهذا الفوز الثاني للأهلي في آخر خمس مباريات بالدوري لكنه بقي ثالثا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي خاض 26 مباراة.